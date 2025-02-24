В Раду внесли проект постановления о сложении полномочий нардепа Ирины Кормышкиной

В Верховную Раду внесли проект постановления о сложении депутатских полномочий слуги Ирины Кормышкиной (Аллахвердиевой), передает УНН.

Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Кормышкиной Ирины Валерьевны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Слуга народа», в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий - говорится в проекте постановления № 13040.

Проект постановления был внесен в Раду сегодня, 24 февраля. Документ уже направлен в профильный комитет.

Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий - нардеп

Дополнение

В октябре 2024 года народному депутату Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева) сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

ВАКС применил личное поручительство к нардепу. Поручителями были определены Давид Арахамия и Виталий Ким.

В январе 2025 года Кормышкиной было сообщено о новом подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларации.

Следствием установлено, что указанный народный депутат в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором она живет, и земельные участки вблизи г. Одессы стоимостью более 17 млн грн, приобретенные за счет необоснованных активов.

Кроме того, в январе ее мужу Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и представлении недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении.