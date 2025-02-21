Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий - нардеп
Киев • УНН
Депутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. Ей и ее мужу сообщили о подозрениях в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества на 17 млн грн.
Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Кормышкина (Аллахвердиева), которая получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения, подала заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Депутат от слуг Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) подала заявление о сложении депутатских полномочий
Нардеп отметил, что сейчас заявление должен рассмотреть Регламентный комитет, а затем голосование в Раде.
Дополнение
В октябре 2024 года народному депутату Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева) сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
ВАКС применил личное поручительство к нардепу. Поручителями были определены Давид Арахамия и Виталий Ким.
В январе 2025 года Кормышкиной было сообщено о новом подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларации.
Следствием установлено, что указанный народный депутат в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором она живет, и земельные участки вблизи г. Одессы стоимостью более 17 млн грн, приобретенные за счет необоснованных активов.
Кроме того, в январе ее мужу Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и представлении недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении.