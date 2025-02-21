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Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий - нардеп

Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий - нардеп

Киев  •  УНН

 • 1640 просмотра

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Депутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. Ей и ее мужу сообщили о подозрениях в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества на 17 млн грн.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Кормышкина (Аллахвердиева), которая получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения, подала заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Депутат от слуг Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) подала заявление о сложении депутатских полномочий 

- написал Гончаренко.

Нардеп отметил, что сейчас заявление должен рассмотреть Регламентный комитет, а затем голосование в Раде.

Дополнение

В октябре 2024 года народному депутату Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева) сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

ВАКС применил личное поручительство к нардепу. Поручителями были определены Давид Арахамия и Виталий Ким.

В январе 2025 года Кормышкиной было сообщено о новом подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларации.

Следствием установлено, что указанный народный депутат в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором она живет, и земельные участки вблизи г. Одессы стоимостью более 17 млн грн, приобретенные за счет необоснованных активов.

Кроме того, в январе ее мужу Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и представлении недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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