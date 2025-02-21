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Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень - нардеп

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Депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Їй та її чоловіку повідомили про підозри у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна на 17 млн грн.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва), яка отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення, подала заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Депутатка від слуг Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень 

- написав Гончаренко.

Нардеп зазначив, що зараз заяву має розглянути Регламентний комітет, а потім голосування в Раді.

Доповнення

В жовтні 2024 року народній депутатці Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище — Аллахвердієва) повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

ВАКС застосував особисту поруку до нардепки. Поручителями було визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма.

В січні 2025 року Кормишкіній було повідомлено про нову підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

Слідством встановлено, що указаний народний депутат у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

Окрім того, в січні її чоловіку Юрію Кормишкіну, якого звинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень та поданні недостовірної інформації у декларації, повідомили про підозру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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