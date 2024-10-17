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Незаконне збагачення: народній депутатці Аллахвердієвій повідомили про підозру 

Київ • УНН

 • 18068 перегляди

САП повідомила про підозру народній депутатці у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн. За ці кошти нардепка придбала будинок поблизу Одеси, де проживає.

Незаконне збагачення: народній депутатці Аллахвердієвій повідомили про підозру 

Народній депутатці Ірині Аллахвердієвій повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.  

САП не вказує прізвище та ім'я народної депутатки, проте як стало відомо УНН з власних джерел мова про нардепку від "Слуги Народу" Ірину Аллахвердієву. 

16 жовтня 2024 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України

- йдеться в повідомленні.  

Як встановило слідство, у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. 

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти надалі народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає. Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України

 - зазначається в повідомленні. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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