Незаконное обогащение: народному депутату Аллахвердиевой сообщили о подозрении

Народному депутату Ирине Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

САП не указывает фамилию и имя народного депутата, однако как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе от «Слуги народа» Ирине Аллахвердиевой.

16 октября 2024 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины

Как установило следствие, в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретен дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает. Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины