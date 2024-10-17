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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Незаконное обогащение: народному депутату Аллахвердиевой сообщили о подозрении

Незаконное обогащение: народному депутату Аллахвердиевой сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 15:37  •  1322 просмотра

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САП сообщила о подозрении народному депутату в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн. За эти средства нардеп приобрела дом вблизи Одессы, где проживает.

Народному депутату Ирине Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.  

САП не указывает фамилию и имя народного депутата, однако как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе от «Слуги народа» Ирине Аллахвердиевой. 

16 октября 2024 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины

- говорится в сообщении.  

Как установило следствие, в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. 

За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретен дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает. Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины

 - отмечается в сообщении. 

Дело руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы передали в НАБУ - Офис Генпрокурора16 октября 2024, 14:12 • 12505 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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