Поручителі Кім та Арахамія: суд відпустив народну депутатку Аллахвердієву на поруки
Київ • УНН
ВАКС застосував особисту поруку до нардепки Ірини Аллахвердієвої, підозрюваної у незаконному збагаченні. Поручителями визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма, на підозрювану накладено ряд обов'язків.
Вищий антикорупційний суд застосував до народної депутатки Ірини Аллахвердієвої, яку підозрюють у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначено голову фракції "Слуги Народу" Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - йдеться в повідомленні.
На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків:
· повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання
· здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
· утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.
Термін дії обов’язків – два місяці.
"Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду", - інформує САП.
Доповнення
Народній депутатці Ірині Аллахвердієвій повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп у 2021-2022 роках набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.