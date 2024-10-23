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Поручителі Кім та Арахамія: суд відпустив народну депутатку Аллахвердієву на поруки

Київ • УНН

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ВАКС застосував особисту поруку до нардепки Ірини Аллахвердієвої, підозрюваної у незаконному збагаченні. Поручителями визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма, на підозрювану накладено ряд обов'язків.

Поручителі Кім та Арахамія: суд відпустив народну депутатку Аллахвердієву на поруки

Вищий антикорупційний суд застосував до народної депутатки Ірини Аллахвердієвої, яку підозрюють у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначено голову фракції "Слуги Народу" Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - йдеться в повідомленні.

На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків: 

·       повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого  місця проживання 

·       здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

·       утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін дії обов’язків – два місяці. 

"Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду", - інформує САП.

Доповнення

Народній депутатці Ірині Аллахвердієвій повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп у 2021-2022 роках набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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