Поручители Ким и Арахамия: суд отпустил народного депутата Аллахвердиеву на поруки
Киев • УНН
ВАКС применил личное поручительство к нардепу Ирине Аллахвердиевой, подозреваемой в незаконном обогащении. Поручителями определены Давид Арахамия и Виталий Ким, на подозреваемую наложен ряд обязанностей.
Высший антикоррупционный суд применил к народному депутату Ирине Аллахвердиевой, которую подозревают в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определены глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
"23 октября 2024 года следственный судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и председателя одной из областных военных администраций В. Кима", - говорится в сообщении.
На подозреваемую возложено выполнение процессуальных обязанностей:
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.
Срок действия обязанностей - два месяца.
"Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда", - информирует САП.
Дополнение
Народному депутату Ирине Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретен дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает.