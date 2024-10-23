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Поручители Ким и Арахамия: суд отпустил народного депутата Аллахвердиеву на поруки

Поручители Ким и Арахамия: суд отпустил народного депутата Аллахвердиеву на поруки

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 14:43  •  1609 просмотра

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ВАКС применил личное поручительство к нардепу Ирине Аллахвердиевой, подозреваемой в незаконном обогащении. Поручителями определены Давид Арахамия и Виталий Ким, на подозреваемую наложен ряд обязанностей.

Высший антикоррупционный суд применил к народному депутату Ирине Аллахвердиевой, которую подозревают в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определены глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"23 октября 2024 года следственный судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и председателя одной из областных военных администраций В. Кима", - говорится в сообщении.

На подозреваемую возложено выполнение процессуальных обязанностей: 

-       сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего  места жительства; 

-       сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

-       воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Срок действия обязанностей - два месяца. 

"Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда", - информирует САП.

Дополнение

Народному депутату Ирине Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретен дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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