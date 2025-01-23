Чоловіку нардепки Кормишкіної повідомили про підозру: що відомо

Колишньому депутату облради - чоловіку народної обраниці Юрію Кормишкіну, якого звинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень та поданні недостовірної інформації у декларації, повідомили про підозру, передає УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Юрія Кормишкіна — чоловіка народної депутатки Ірини Кормишкіної.

"Як встановило слідство, у 2021–2022 роках народна депутатка набула у власність грошові кошти в сумі понад 20 млн грн, які перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період", — йдеться у повідомленні САП.

Щоб приховати ці гроші, її чоловік нібито провів кілька фінансових операцій та правочинів, аби легалізувати кошти.

Після цього, через юридичну особу, подружжя придбало будинок біля Одеси, де й оселилося.

Проте у своїй декларації за 2023 рік чоловік також не вказав цей будинок, як і його дружина.

Дії підозрюваного кваліфікували за статтями про відмивання грошей (ч. 2 ст. 209) та декларування неправдивої інформації (ч. 2 ст. 366-2). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

Нагадаємо

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