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Мужу нардепа Кормышкиной сообщили о подозрении: что известно

Киев  •  УНН

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Юрию Кормышкину, мужу народного депутата, объявили подозрение в отмывании более 20 миллионов гривен. Супруги приобрели дом возле Одессы, который не задекларировали, подозреваемому грозит до 8 лет заключения.

Бывшему депутату облсовета - мужу народной избранницы Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и представлении недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Кормышкине - муже народного депутата Ирины Кормышкиной.

"Как установило следствие, в 2021-2022 годах народный депутат приобрела в собственность денежные средства в сумме более 20 млн грн, которые превышают официальные доходы и сбережения за этот период", - говорится в сообщении САП.

Чтобы скрыть эти деньги, ее муж якобы провел несколько финансовых операций и сделок, чтобы легализовать средства.

После этого, через юридическое лицо, супруги приобрели дом возле Одессы, где и поселились.

Однако в своей декларации за 2023 год мужчина также не указал этот дом, как и его жена.

Действия подозреваемого квалифицировали по статьям об отмывании денег (ч. 2 ст. 209) и декларировании ложной информации (ч. 2 ст. 366-2). Если вину докажут, ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним

Действующему нардепу Виктору Бондарю сообщили о подозрении по делу о завладении более 140 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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