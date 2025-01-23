Мужу нардепа Кормышкиной сообщили о подозрении: что известно
Киев • УНН
Юрию Кормышкину, мужу народного депутата, объявили подозрение в отмывании более 20 миллионов гривен. Супруги приобрели дом возле Одессы, который не задекларировали, подозреваемому грозит до 8 лет заключения.
Бывшему депутату облсовета - мужу народной избранницы Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и представлении недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении, передает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Кормышкине - муже народного депутата Ирины Кормышкиной.
"Как установило следствие, в 2021-2022 годах народный депутат приобрела в собственность денежные средства в сумме более 20 млн грн, которые превышают официальные доходы и сбережения за этот период", - говорится в сообщении САП.
Чтобы скрыть эти деньги, ее муж якобы провел несколько финансовых операций и сделок, чтобы легализовать средства.
После этого, через юридическое лицо, супруги приобрели дом возле Одессы, где и поселились.
Однако в своей декларации за 2023 год мужчина также не указал этот дом, как и его жена.
Действия подозреваемого квалифицировали по статьям об отмывании денег (ч. 2 ст. 209) и декларировании ложной информации (ч. 2 ст. 366-2). Если вину докажут, ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Напомним
Действующему нардепу Виктору Бондарю сообщили о подозрении по делу о завладении более 140 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця".