У Раду внесли проєкт постанови про складання повноважень нардепа Ірини Кормишкіної

У Верховну Раду внесли проєкт постанови про складання депутатських повноважень слуги Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), передає УНН.

Припинити достроково повноваження народного депутата України Кормишкіної Ірини Валеріївни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень - йдеться у проєкті постанови № 13040.

Проєкт постанови було внесено до Ради сьогодні, 24 лютого. Документ вже направлено до профільного комітету.

Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень - нардеп

Доповнення

В жовтні 2024 року народній депутатці Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище — Аллахвердієва) повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

ВАКС застосував особисту поруку до нардепки. Поручителями було визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма.

В січні 2025 року Кормишкіній було повідомлено про нову підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

Слідством встановлено, що указаний народний депутат у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

Окрім того, в січні її чоловіку Юрію Кормишкіну, якого звинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень та поданні недостовірної інформації у декларації, повідомили про підозру.