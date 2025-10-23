Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
Київ • УНН
Екснардепку Ірину Кормишкіну затримали в аеропорту Кишинева разом із сином під час спроби вильоту до Відня. Причини затримання та арешту наразі невідомі.
Колишню народну депутатку Ірину Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови, повідомляє УНН.
Затримання відбулося в аеропорту Кишинева, коли Кормишкіна з сином планували вилетіти до Відня.
Вони вже сіли на літак, коли їх обох зняли з рейсу.
За інформацією УНН, Кормишкіну затримали та арештували. Однак наразі причини таких дій невідомі.
УНН намагається дізнатися деталі. Про розвиток події читайте на сайті УНН.
Нагадаємо
В жовтні 2024 року тоді ще народній депутатці Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище — Аллахвердієва) повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
ВАКС застосував особисту поруку до Кормишкіної. Поручителями було визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма.
В січні 2025 року Кормишкіній було повідомлено про нову підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.
Слідством встановлено, що вона у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.
Окрім того, в січні її чоловіку Юрію Кормишкіну, якого звинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень та поданні недостовірної інформації у декларації, повідомили про підозру.
У лютому Верховна Рада проголосувала за припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної.