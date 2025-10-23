$41.760.01
Ексклюзив
17:55 • 5130 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 7428 перегляди
Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19 • 13594 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 12:16 • 26099 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
23 жовтня, 11:30 • 26747 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 24886 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 40357 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 35832 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 31635 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12793 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови

Київ • УНН

 • 5140 перегляди

Екснардепку Ірину Кормишкіну затримали в аеропорту Кишинева разом із сином під час спроби вильоту до Відня. Причини затримання та арешту наразі невідомі.

Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови

Колишню народну депутатку Ірину Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови, повідомляє УНН.

Затримання відбулося в аеропорту Кишинева, коли Кормишкіна з сином планували вилетіти до Відня.

Вони вже сіли на літак, коли їх обох зняли з рейсу.

За інформацією УНН, Кормишкіну затримали та арештували. Однак наразі причини таких дій невідомі.

УНН намагається дізнатися деталі. Про розвиток події читайте на сайті УНН.

Нагадаємо 

В жовтні 2024 року тоді ще народній депутатці Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище — Аллахвердієва) повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

ВАКС застосував особисту поруку до Кормишкіної. Поручителями було визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма.

В січні 2025 року Кормишкіній було повідомлено про нову підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

Слідством встановлено, що вона у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

Окрім того, в січні її чоловіку Юрію Кормишкіну, якого звинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень та поданні недостовірної інформації у декларації, повідомили про підозру.

У лютому Верховна Рада проголосувала за припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної. 

Олена Архіпова

