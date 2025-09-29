Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 98,94% протоколов, партия PAS лидирует с 49,84% голосов. Полиция предупредила о недопустимости беспорядков и задержала трех человек за подготовку дестабилизации.
Центральная избирательная комиссия Республики Молдова сообщает, что по состоянию на утро обработано 98,94% протоколов участковых избирательных комиссий. На парламентских выборах так же уверенно лидирует партия PAS. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.
Детали
По информации ЦИК, на данный момент подсчитано 2250 из 2274 протоколов. Это свидетельствует о завершающей стадии подсчета голосов на парламентских выборах в стране.
Наибольшую поддержку продолжает иметь проевропейская партия президента Майи Санду - "Действие и солидарность" (PAS) - 49,84% голосов (779 тыс.).
Второе место занимает "Блокул Патриотик" с результатом 24,37% (380 тыс.), третье - блок "Альтернатива" с 8,02% (125 тыс.).
Окончательное распределение мандатов должна объявить ЦИК Молдовы.
Напомним
Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.
Впоследствии, недавно стало известно о задержании трех человек, включая двух братьев, которые координировали группы с левого берега Днестра, за подготовку массовых беспорядков после выборов. У задержанных изъяли пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые планировали использовать для провоцирования паники.