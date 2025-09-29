$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 27475 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 50949 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 35335 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 36468 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 60591 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 69865 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 90606 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 148813 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56444 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 49587 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
публикации
Эксклюзивы
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 98,94% протоколов, партия PAS лидирует с 49,84% голосов. Полиция предупредила о недопустимости беспорядков и задержала трех человек за подготовку дестабилизации.

Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов

Центральная избирательная комиссия Республики Молдова сообщает, что по состоянию на утро обработано 98,94% протоколов участковых избирательных комиссий. На парламентских выборах так же уверенно лидирует партия PAS. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

Детали

По информации ЦИК, на данный момент подсчитано 2250 из 2274 протоколов. Это свидетельствует о завершающей стадии подсчета голосов на парламентских выборах в стране.

Наибольшую поддержку продолжает иметь проевропейская партия президента Майи Санду - "Действие и солидарность" (PAS) - 49,84% голосов (779 тыс.).

Второе место занимает "Блокул Патриотик" с результатом 24,37% (380 тыс.), третье - блок "Альтернатива" с 8,02% (125 тыс.).

Окончательное распределение мандатов должна объявить ЦИК Молдовы.

Напомним

Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.

Впоследствии, недавно стало известно о задержании трех человек, включая двух братьев, которые координировали группы с левого берега Днестра, за подготовку массовых беспорядков после выборов. У задержанных изъяли пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые планировали использовать для провоцирования паники.

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Кишинёв
Майя Санду
Молдова