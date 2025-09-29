Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів
Київ • УНН
Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 98,94% протоколів, партія PAS лідирує з 49,84% голосів. Поліція попередила про неприпустимість заворушень та затримала трьох осіб за підготовку дестабілізації.
Центральна виборча комісія Республіки Молдова повідомляє, що станом на ранок опрацьовано 98,94% протоколів дільничних виборчих комісій. На парламентських виборах так само упевнено лідирує партія PAS. Про це пише УНН із посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.
Деталі
За інформацією ЦВК, наразі підраховано 2250 із 2274 протоколів. Це свідчить про завершальну стадію підрахунку голосів на парламентських виборах у країні.
Найбільшу підтримку продовжує мати проєвропейська партія президентки Маї Санду - "Дія та солідарність" (PAS) - 49,84% голосів (779 тис.).
Друге місце займає "Блокул Патріотік" із результатом 24,37% (380 тис.), третє - блок "Альтернатива" з 8,02% (125 тис.).
Остаточний розподіл мандатів має оголосити ЦВК Молдови.
Нагадаємо
Національна поліція Молдови заявила, що не допустить порушень закону та громадського порядку під час анонсованих протестів у Кишиневі. Правоохоронці попередили про жорстке припинення будь-яких спроб дестабілізації чи загрози для громадян та національної безпеки.
Згодом, нещодавно стало відомо про затримання трьох осіб, включаючи двох братів, які координували групи з лівого берега Дністра, за підготовку масових заворушень після виборів. У затриманих вилучили піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які планували використати для провокування паніки.