Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм

Сегодня в социальных сетях распространяется искаженная информация о якобы сюжете французского телеканала, в котором дискредитируется деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами. Утверждалось, что якобы украинские спецслужбы намеренно направили американской разведке ложную стратегическую информацию, а впоследствии обнаружили, что эти материалы были переданы россии. Обнародованная информация не имеет под собой никакого объективного основания и реальных причин, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники в ГУР МО, обнародованная информация не имеет под собой никакого объективного основания и реальных причин. Наряду с этим, информация из сюжета французского СМИ была дополнительно искажена российскими пропагандистами.

Сейчас кремлевские ботофермы в очередной раз распространяют фейки, пользуясь пребыванием украинской делегации за границей с целью противодействия переговорному процессу о завершении войны - отмечает источник.

Собеседник в ГУР МО подчеркивает, что украинская разведка, как и остальные украинские уполномоченные органы и лица, продолжает активно взаимодействовать с международными партнерами, в том числе и с США, на принципах профессионализма и ответственности.

Наше государство остается приверженным процессу дипломатического завершения войны и стремится к достижению устойчивого и справедливого мира для Украины - добавляет источник.

Дополнение

Сегодня в соцсетях, в частности Х, распространялась информация о том, что на французском новостном канале LCI заявили, что украинские спецслужбы намеренно направили американской разведке ложную стратегическую информацию, а впоследствии обнаружили, что эти материалы были переданы россии и впоследствии использованы российскими войсками.

Напомним

