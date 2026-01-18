$43.180.08
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В социальных сетях распространяется искаженная информация о сюжете французского телеканала, который дискредитирует деятельность украинской разведки. Эта информация не имеет объективного основания и является фейком, который распространяют кремлевские ботофермы.

Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм

Сегодня в социальных сетях распространяется искаженная информация о якобы сюжете французского телеканала, в котором дискредитируется деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами. Утверждалось, что якобы украинские спецслужбы намеренно направили американской разведке ложную стратегическую информацию, а впоследствии обнаружили, что эти материалы были переданы россии. Обнародованная информация не имеет под собой никакого объективного основания и реальных причин, пишет УНН со ссылкой на источники. 

Детали 

Как сообщают источники в ГУР МО, обнародованная информация не имеет под собой никакого объективного основания и реальных причин. Наряду с этим, информация из сюжета французского СМИ была дополнительно искажена российскими пропагандистами. 

Сейчас кремлевские ботофермы в очередной раз распространяют фейки, пользуясь пребыванием украинской делегации за границей с целью противодействия переговорному процессу о завершении войны 

- отмечает источник. 

Собеседник в ГУР МО подчеркивает, что украинская разведка, как и остальные украинские уполномоченные органы и лица, продолжает активно взаимодействовать с международными партнерами, в том числе и с США, на принципах профессионализма и ответственности. 

Наше государство остается приверженным процессу дипломатического завершения войны и стремится к достижению устойчивого и справедливого мира для Украины 

- добавляет источник. 

Дополнение

Сегодня в соцсетях, в частности Х, распространялась информация о том, что на французском новостном канале LCI заявили, что украинские спецслужбы намеренно направили американской разведке ложную стратегическую информацию, а впоследствии обнаружили, что эти материалы были переданы россии и впоследствии использованы российскими войсками.

Напомним 

С целью принудить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства ― речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

