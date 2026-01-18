Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм
Київ • УНН
В соціальних мережах поширюється спотворена інформація про сюжет французького телеканалу, який дискредитує діяльність української розвідки. Ця інформація не має об'єктивного підґрунтя та є фейком, який поширюють кремлівські ботоферми.
Сьогодні у соціальних мережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу, в якому дискредитується діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Стверджувалося, що нібито українські спецслужби навмисно надіслали американській розвідці неправдиву стратегічну інформацію, а згодом виявили, що ці матеріали були передані росії. Оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав, пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Як повідомляють джерела в ГУР МО, оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав. Поруч з тим, інформація з сюжету французького ЗМІ була додатково спотворена російськими пропагандистами.
Наразі кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки, користуючись перебуванням української делегації за кордоном з метою протидії перемовному процесу про завершення війни
Співрозмовник у ГУР МО наголошує, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності.
Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого і справедливого миру для України
Доповнення
Сьогодні у соцмережах, зокрема Х, розповсюджувалася інформація про те, що на французькому новинному каналі LCI заявили, що українські спецслужби навмисно надіслали американській розвідці неправдиву стратегічну інформацію, а згодом виявили, що ці матеріали були передані росії і згодом використані російськими військами.
Нагадаємо
З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.