Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм

Сьогодні у соціальних мережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу, в якому дискредитується діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Стверджувалося, що нібито українські спецслужби навмисно надіслали американській розвідці неправдиву стратегічну інформацію, а згодом виявили, що ці матеріали були передані росії. Оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав, пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в ГУР МО, оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав. Поруч з тим, інформація з сюжету французького ЗМІ була додатково спотворена російськими пропагандистами.

Наразі кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки, користуючись перебуванням української делегації за кордоном з метою протидії перемовному процесу про завершення війни - зазначає джерело.

Співрозмовник у ГУР МО наголошує, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності.

Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого і справедливого миру для України - додає джерело.

Доповнення

Сьогодні у соцмережах, зокрема Х, розповсюджувалася інформація про те, що на французькому новинному каналі LCI заявили, що українські спецслужби навмисно надіслали американській розвідці неправдиву стратегічну інформацію, а згодом виявили, що ці матеріали були передані росії і згодом використані російськими військами.

Нагадаємо

З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.