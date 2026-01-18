$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм

Київ • УНН

 • 288 перегляди

В соціальних мережах поширюється спотворена інформація про сюжет французького телеканалу, який дискредитує діяльність української розвідки. Ця інформація не має об'єктивного підґрунтя та є фейком, який поширюють кремлівські ботоферми.

Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм

Сьогодні у соціальних мережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу, в якому дискредитується діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Стверджувалося, що нібито українські спецслужби навмисно надіслали американській розвідці неправдиву стратегічну інформацію, а згодом виявили, що ці матеріали були передані росії. Оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав, пише УНН з посиланням на джерела. 

Деталі 

Як повідомляють джерела в ГУР МО, оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав. Поруч з тим, інформація з сюжету французького ЗМІ була додатково спотворена російськими пропагандистами. 

Наразі кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки, користуючись перебуванням української делегації за кордоном з метою протидії перемовному процесу про завершення війни 

- зазначає джерело. 

Співрозмовник у ГУР МО наголошує, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності. 

Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого і справедливого миру для України 

- додає джерело. 

Доповнення

Сьогодні у соцмережах, зокрема Х, розповсюджувалася інформація про те, що на французькому новинному каналі LCI заявили, що українські спецслужби навмисно надіслали американській розвідці неправдиву стратегічну інформацію, а згодом виявили, що ці матеріали були передані росії і згодом використані російськими військами.

Нагадаємо 

З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.

Павло Башинський

