Между Киевом и Бухарестом запустят прямой поезд через Кишинев
Киев • УНН
Румынская железная дорога проводит испытания нового прямого маршрута между столицами Украины и Румынии. Поезд из четырех вагонов будет курсировать раз в неделю через Кишинев, пишет УНН со ссылкой на Dnevnik.
Это долгое путешествие, но это прямая связь между нашими столицами, которая будет способствовать другим мостам, которые мы строим – культурным, экономическим и гуманитарным
Румыния и Украина также работают над открытием трех новых пунктов пропуска на границе и расширением четвертого. Пограничный пункт пропуска Сигету Мармацией – Белая Церковь будет открыт до конца года, пишет издание.
