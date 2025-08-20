$41.360.10
Между Киевом и Бухарестом запустят прямой поезд через Кишинев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Румынская железная дорога тестирует новый прямой маршрут поезда между Бухарестом и Киевом. Поезд из четырех вагонов будет курсировать раз в неделю через Кишинев.

Румынская железная дорога проводит испытания нового прямого маршрута между столицами Украины и Румынии. Поезд из четырех вагонов будет курсировать раз в неделю через Кишинев, пишет УНН со ссылкой на Dnevnik.

Румынская железная дорога проводит технические испытания прямого поезда между Бухарестом и Киевом

- сообщает БТА.

Поезд, который вскоре начнет регулярно курсировать, будет состоять из 4 вагонов и курсировать через столицу Молдовы Кишинев раз в неделю.

Это долгое путешествие, но это прямая связь между нашими столицами, которая будет способствовать другим мостам, которые мы строим – культурным, экономическим и гуманитарным

– заявил посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула.

Румыния и Украина также работают над открытием трех новых пунктов пропуска на границе и расширением четвертого. Пограничный пункт пропуска Сигету Мармацией – Белая Церковь будет открыт до конца года, пишет издание.

Алена Уткина

Общество
Поезд
Кишинёв
Бухарест
Румыния
Украина
Белая Церковь
Молдова
Киев