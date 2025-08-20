$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Між Києвом і Бухарестом запустять прямий поїзд через Кишинів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Румунська залізниця тестує новий прямий маршрут поїзда між Бухарестом і Києвом. Поїзд з чотирьох вагонів курсуватиме раз на тиждень через Кишинів.

Між Києвом і Бухарестом запустять прямий поїзд через Кишинів

Румунська залізниця проводить випробування нового прямого маршруту між столицями України та Румунії. Поїзд із чотирьох вагонів курсуватиме раз на тиждень через Кишинів, пише УНН із посиланням на Dnevnik.

Румунська залізниця проводить технічні випробування прямого поїзда між Бухарестом та Києвом

- повідомляє БТА.

Поїзд, який невдовзі почне регулярно курсувати, складатиметься з 4 вагонів і курсуватиме через столицю Молдови Кишинів раз на тиждень.

Це довга подорож, але це прямий зв’язок між нашими столицями, який сприятиме іншим мостам, які ми будуємо – культурним, економічним та гуманітарним

 – заявив посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула.

Румунія та Україна також працюють над відкриттям трьох нових пунктів пропуску на кордоні та розширенням четвертого. Прикордонний пункт пропуску Сігету Мармації – Біла Церква буде відкрито до кінця року, пише видання.

"Укрзалізниця" запускає п'ять додаткових потягів восени: нові маршрути з'єднають Київ, Львів, Дніпро та Ужгород 20.08.25, 15:32

Альона Уткіна

Суспільство
Поїзд
Кишинів
Бухарест
Румунія
Україна
Біла Церква
Молдова
Київ