Між Києвом і Бухарестом запустять прямий поїзд через Кишинів
Київ • УНН
Румунська залізниця тестує новий прямий маршрут поїзда між Бухарестом і Києвом. Поїзд з чотирьох вагонів курсуватиме раз на тиждень через Кишинів.
Румунська залізниця проводить технічні випробування прямого поїзда між Бухарестом та Києвом
Поїзд, який невдовзі почне регулярно курсувати, складатиметься з 4 вагонів і курсуватиме через столицю Молдови Кишинів раз на тиждень.
Це довга подорож, але це прямий зв’язок між нашими столицями, який сприятиме іншим мостам, які ми будуємо – культурним, економічним та гуманітарним
Румунія та Україна також працюють над відкриттям трьох нових пунктів пропуску на кордоні та розширенням четвертого. Прикордонний пункт пропуску Сігету Мармації – Біла Церква буде відкрито до кінця року, пише видання.
