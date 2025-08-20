Між Києвом і Бухарестом запустять прямий поїзд через Кишинів

Румунська залізниця проводить випробування нового прямого маршруту між столицями України та Румунії. Поїзд із чотирьох вагонів курсуватиме раз на тиждень через Кишинів, пише УНН із посиланням на Dnevnik.

Поїзд, який невдовзі почне регулярно курсувати, складатиметься з 4 вагонів і курсуватиме через столицю Молдови Кишинів раз на тиждень.

Це довга подорож, але це прямий зв’язок між нашими столицями, який сприятиме іншим мостам, які ми будуємо – культурним, економічним та гуманітарним