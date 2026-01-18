$43.180.08
Неделя начнется с морозов: синоптик дала прогноз на 19 января

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Украине ожидаются сильные морозы до 22 градусов ночью и 14 градусов днем. Морозная погода будет без осадков, но с гололедицей на дорогах.

Неделя начнется с морозов: синоптик дала прогноз на 19 января

Новая неделя в Украине начнется с морозов. Ночью температура будет достигать -22, а днем - до -14, сообщила в воскресенье синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Новая неделя в Украине начнется старыми морозами. Ближайшей ночью ожидается -14-22 градуса, завтра днем -9-14 градусов. В южной части будет на несколько градусов выше, однако также морозно, даже в Крыму

- сообщила Диденко.

Она отметила, что морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи, "в которых хочется купаться, прыгать, обворачиваться, как лентами красивыми и вообще представлять, что это уже радует нас не нагретое оконное стекло от солнышка, а мысль о весне".

Сухую погоду и в дальнейшем будет организовывать Азиатский антициклон, который своими ветвями высокого атмосферного давления касается и Украины. На дорогах гололедица. В Киеве 19-го января будет сухо и морозно. Ночью -15, днем -10 градусов

- добавила Диденко.

Напомним

Синоптики прогнозируют морозную погоду по всей стране: ночью температура на севере опустится до -24°С, на юге до -6°С. Местами ожидается гололедица.

Павел Башинский

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Крым
Украина
Киев