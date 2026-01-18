Тиждень розпочнеться з морозів: синоптик дала прогноз на 19 січня

Новий тиждень в Україні розпочнеться із морозів. Вночі температура сягатиме до -22, а вдень - до -14, повідомила у неділю синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Новий тиждень в Україні почнеться старими морозами. Найближчої ночі очікується -14-22 градуси, завтра вдень -9-14 градусів. У південній частині буде на кілька градусів вище, проте також морозно, навіть у Криму - повідомила Діденко.

Вона зазначила, що морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені, "в яких хочеться купатися, стрибати, обгортатися, як стрічками красивими і взагалі уявляти, що це вже радує нас не нагріте віконне скло від сонечка, а думка про весну".

Суху погоду й надалі організовуватиме Азійський антициклон, який своїми гілками високого атмосферного тиску торкається і України. На дорогах ожеледиця. У Києві 19-го січня буде сухо та морозно. Вночі -15, вдень -10 градусів - додала Діденко.

