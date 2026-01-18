$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
10:58 • 7888 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
08:25 • 12355 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 36423 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 61767 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 36556 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 46759 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 52928 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 43101 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
16 січня, 17:23 • 67297 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Тиждень розпочнеться з морозів: синоптик дала прогноз на 19 січня

Київ • УНН

 • 132 перегляди

В Україні очікуються сильні морози до 22 градусів вночі та 14 градусів вдень. Морозна погода буде без опадів, але з ожеледицею на дорогах.

Тиждень розпочнеться з морозів: синоптик дала прогноз на 19 січня

Новий тиждень в Україні розпочнеться із морозів. Вночі температура сягатиме до -22, а вдень - до -14, повідомила у неділю синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Новий тиждень в Україні почнеться старими морозами. Найближчої ночі очікується -14-22 градуси, завтра вдень -9-14 градусів. У південній частині буде на кілька градусів вище, проте також морозно, навіть у Криму

- повідомила Діденко.

Вона зазначила, що морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені, "в яких хочеться купатися, стрибати, обгортатися, як стрічками красивими і взагалі уявляти, що це вже радує нас не нагріте віконне скло від сонечка, а думка про весну".

Суху погоду й надалі організовуватиме Азійський антициклон, який своїми гілками високого атмосферного тиску торкається і України. На дорогах ожеледиця. У Києві 19-го січня буде сухо та морозно. Вночі -15, вдень -10 градусів

- додала Діденко.

Нагадаємо

Синоптики прогнозують морозну погоду по всій країні: вночі температура на півночі опуститься до -24°С, на півдні до -6°С. Місцями очікується ожеледиця.

Павло Башинський

