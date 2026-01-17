Україну накриє мінлива хмарність та ожеледиця з морозами до -24°: синоптики дали прогноз на 18 січня

Синоптики прогнозують морозну погоду по всій країні: вночі температура на півночі опуститься до –24°, на півдні до –6°. Місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, по всій країні буде мінлива хмарність, на дорогах місцями збережеться ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів морозу, у північних областях місцями до 24 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів морозу.

На півдні України та в Закарпатті нічна температура очікується в межах від 9 до 14 градусів морозу, вдень - від 1 до 6 градусів морозу.

Київ та область

У Київській області та столиці 18 січня також прогнозується мінлива хмарність без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці, вітер північно-східний, 5–10 м/с.

По області вночі температура знизиться до 20 градусів морозу, місцями від 21 до 24 градусів морозу, вдень очікується до 15 градусів морозу.

У Києві вночі буде від 17 до 19 градусів морозу, вдень до 14 градусів морозу.

