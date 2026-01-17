$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Україну накриє мінлива хмарність та ожеледиця з морозами до -24°: синоптики дали прогноз на 18 січня

Київ • УНН

По всій Україні очікується мінлива хмарність та ожеледиця. Вночі температура опуститься до 24° морозу на півночі та до 6° морозу на півдні.

Україну накриє мінлива хмарність та ожеледиця з морозами до -24°: синоптики дали прогноз на 18 січня

Синоптики прогнозують морозну погоду по всій країні: вночі температура на півночі опуститься до –24°, на півдні до –6°. Місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, по всій країні буде мінлива хмарність, на дорогах місцями збережеться ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів морозу, у північних областях місцями до 24 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів морозу.

На півдні України та в Закарпатті нічна температура очікується в межах від 9 до 14 градусів морозу, вдень - від 1 до 6 градусів морозу.

Київ та область

У Київській області та столиці 18 січня також прогнозується мінлива хмарність без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці, вітер північно-східний, 5–10 м/с.

По області вночі температура знизиться до 20 градусів морозу, місцями від 21 до 24 градусів морозу, вдень очікується до 15 градусів морозу.

У Києві вночі буде від 17 до 19 градусів морозу, вдень до 14 градусів морозу.

Ольга Розгон

