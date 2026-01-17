Украину накроет переменная облачность и гололедица с морозами до -24°: синоптики дали прогноз на 18 января

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 4262 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 7934 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 12221 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 23595 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 34308 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 32181 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 44239 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27328 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42165 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35208 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 14111 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 13498 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14732 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 13108 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 10338 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 13186 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 44233 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 25730 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 57399 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 87926 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14797 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 14907 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 13604 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 13365 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 24998 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Украину накроет переменная облачность и гололедица с морозами до -24°: синоптики дали прогноз на 18 января

Киев • УНН

 • 76 просмотра

По всей Украине ожидается переменная облачность и гололедица. Ночью температура опустится до 24° мороза на севере и до 6° мороза на юге.

Украину накроет переменная облачность и гололедица с морозами до -24°: синоптики дали прогноз на 18 января

Синоптики прогнозируют морозную погоду по всей стране: ночью температура на севере опустится до –24°, на юге до –6°. Местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Подробности

По прогнозу синоптиков, по всей стране будет переменная облачность, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов мороза, в северных областях местами до 24 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 10 до 15 градусов мороза.

На юге Украины и в Закарпатье ночная температура ожидается в пределах от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 1 до 6 градусов мороза.

Киев и область

В Киевской области и столице 18 января также прогнозируется переменная облачность без осадков. На дорогах возможно образование гололедицы, ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

По области ночью температура снизится до 20 градусов мороза, местами от 21 до 24 градусов мороза, днем ожидается до 15 градусов мороза.

В Киеве ночью будет от 17 до 19 градусов мороза, днем до 14 градусов мороза.

Основные магистрали, несмотря на зимнюю погоду, проездные: где ожидать заснеженных дорог17.01.26, 10:39 • 3354 просмотра

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Украина
Киев