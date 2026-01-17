Украину накроет переменная облачность и гололедица с морозами до -24°: синоптики дали прогноз на 18 января
Киев • УНН
По всей Украине ожидается переменная облачность и гололедица. Ночью температура опустится до 24° мороза на севере и до 6° мороза на юге.
Синоптики прогнозируют морозную погоду по всей стране: ночью температура на севере опустится до –24°, на юге до –6°. Местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Подробности
По прогнозу синоптиков, по всей стране будет переменная облачность, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов мороза, в северных областях местами до 24 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 10 до 15 градусов мороза.
На юге Украины и в Закарпатье ночная температура ожидается в пределах от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 1 до 6 градусов мороза.
Киев и область
В Киевской области и столице 18 января также прогнозируется переменная облачность без осадков. На дорогах возможно образование гололедицы, ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
По области ночью температура снизится до 20 градусов мороза, местами от 21 до 24 градусов мороза, днем ожидается до 15 градусов мороза.
В Киеве ночью будет от 17 до 19 градусов мороза, днем до 14 градусов мороза.
