Аэропорт Кишинева получил контроль над топливным терминалом "Лукойла"
Киев • УНН
Российская компания "Лукойл" передала топливный терминал аэропорту Кишинева в безвозмездное пользование из-за санкций США. Это позволит обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов для самолетов.
Российская подсанкционная нефтяная компания "Лукойл" передала аэропорту Кишинева в Молдове свой топливный терминал в безвозмездное пользование. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Договор о принятии в управление активов аэропорта на безвозмездной основе стороны подписали 12 ноября, а на следующий день официально оформили передачу имущества.
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету отметил, что это позволит поставлять керосин в Молдову и обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов для самолетов.
Причиной передачи терминала в управление аэропортом Кишинева являются санкции США против "Лукойла".
Правительство Молдовы договорилось с румынской компанией о продаже топлива аэропорту на ближайший период. Следующий этап — покупка активов и инфраструктуры аэропорта, принадлежащих "Лукойлу".
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
В среду, 23 октября. Владимир Путин заявил, что новые санкции США имеют серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
Позже Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина о якобы невосприимчивости России к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но предпочитает увидеть, как РФ справится с ограничениями.
