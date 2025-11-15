Аеропорт Кишинева отримав контроль над паливним терміналом "Лукойлу"
Київ • УНН
Російська компанія "Лукойл" передала паливний термінал аеропорту Кишинева в безоплатне користування через санкції США. Це дозволить забезпечити стабільне постачання нафтопродуктів для літаків.
Російська підсанкційна нафтова компанія "Лукойл" передала аеропорту Кишинева у Молдові свій паливний термінал у безоплатне користування. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
Деталі
Договір про прийняття в управління активів аеропорту на безоплатній основі сторони підписали 12 листопада, а наступного дня офіційно оформили передачу майна.
Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту відмітив, що це дозволить постачати гас до Молдови та забезпечити стабільне постачання нафтопродуктів для літаків.
Причиною передачі термінала в управління аеропортом Кишинева є санкції США проти "Лукойлу".
Уряд Молдови домовився з румунською компанією про продаж палива аеропорту на найближчий період. Наступний етап — купівля активів та інфраструктури аеропорту, які належать "Лукойлу".
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.
