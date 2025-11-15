Аеропорт Кишинева отримав контроль над паливним терміналом "Лукойлу"

$42.060.00
48.880.00
ukenru
17:21 • 5594 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16553 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29413 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28509 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44149 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41580 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36026 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28640 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19021 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68609 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - ЗеленськийVideo15 листопада, 11:31 • 13309 перегляди
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"Photo15 листопада, 11:41 • 10332 перегляди
Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15 листопада, 11:59 • 9576 перегляди
Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"Photo17:58 • 7536 перегляди
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку18:31 • 3530 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68608 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 63105 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 43703 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 68457 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 295924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Марселу Ребелу де Соза
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 20327 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68608 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 25672 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 41957 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 36316 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

Аеропорт Кишинева отримав контроль над паливним терміналом "Лукойлу"

Київ • УНН

 • 2422 перегляди

Російська компанія "Лукойл" передала паливний термінал аеропорту Кишинева в безоплатне користування через санкції США. Це дозволить забезпечити стабільне постачання нафтопродуктів для літаків.

Аеропорт Кишинева отримав контроль над паливним терміналом "Лукойлу"

Російська підсанкційна нафтова компанія "Лукойл" передала аеропорту Кишинева у Молдові свій паливний термінал у безоплатне користування. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

Договір про прийняття в управління активів аеропорту на безоплатній основі сторони підписали 12 листопада, а наступного дня офіційно оформили передачу майна.

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту відмітив, що це дозволить постачати гас до Молдови та забезпечити стабільне постачання нафтопродуктів для літаків.

Причиною передачі термінала в управління аеропортом Кишинева є санкції США проти "Лукойлу".

Уряд Молдови домовився з румунською компанією про продаж палива аеропорту на найближчий період. Наступний етап — купівля активів та інфраструктури аеропорту, які належать "Лукойлу".

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.  

У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.  

Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.

Британія призупинила санкції проти Лукойлу заради роботи НПЗ у Болгарії 15.11.25, 04:28 • 3470 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Кишинів
Румунія
Сполучені Штати Америки
Молдова