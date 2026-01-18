Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше

Фото: pixabay

В Украине в самом разгаре морозная погода, которая сохраняется в последние дни, а о том, насколько сильным будет похолодание в дальнейшем, в каких регионах ожидают самые низкие температуры и стоит ли бояться опасных погодных явлений, рассказала журналистке УНН синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Детали

Основная волна холодов уже пришла в Украину и в дальнейшем будет удерживаться с незначительными колебаниями температуры, говорит эксперт. Она объясняет, что причиной морозов является арктический воздух и влияние мощного антициклона с северо-востока. Именно он обуславливает ясную, сухую и преимущественно спокойную погоду.

Морозная, холодная погода уже наступила и в дальнейшем будет удерживаться с определенными колебаниями в несколько градусов. Стабильно одна и та же температура в атмосфере долго держаться не может, поэтому возможны небольшие повышения или понижения - пояснила синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, наиболее ощутимые морозы будут приходиться на ночные часы, особенно перед рассветом. Именно в это время температура снижается наиболее интенсивно из-за ясного неба, высокой атмосферной стабильности и отсутствия облаков.

В ночные часы за счет ясной погоды и арктического воздуха тепло быстрее высвобождается, и приземный слой воздуха интенсивнее охлаждается. Самые низкие температуры всегда наблюдаются перед восходом солнца - отметила Птуха.

В ближайшее время украинцам во всех регионах стоит доставать из шкафа самую теплую верхнюю одежду, ведь впереди - морозы.

Ближайшие три ночи, на севере страны - ночью -15…-20 градусов мороза, соответственно, это у нас Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области, плюс туда добавляются Хмельницкая и Винницкая местами -22…-25. Немного отличается от этой общей градации, конечно, Закарпатье - юг страны. И еще завтра юго-восток, также, немного теплее. Там ночью -6..-13 градусов мороза, а днем -1..-8 - уточнила синоптик.

Птуха добавила, что осадки в большинстве регионов маловероятны.

При таких синоптических условиях осадков ожидать не стоит. Лишь на юго-востоке возможен слабый снег, а 18-19 января - местами в Крыму и Приазовье - сообщила специалист.

К тому же сильного ветра, метелей или гололеда синоптики тоже не прогнозируют. Антициклон обеспечивает спокойный характер погоды и умеренный ветер северо-восточного направления.

Когда царит антициклон, погода обычно спокойная: без интенсивного ветра и опасных явлений. Умеренный ветер и дальше будет посылать к нам холодный арктический воздух - пояснила эксперт.

Также небольшие изменения возможны и после 20-21 января - все из-за увеличения облачности. Это может несколько смягчить ночные морозы, но, в целом, холодная погода сохранится.

После 21-го числа возможны определенные колебания, но говорить о морозах – 30 и ниже оснований нет. Ориентироваться стоит только на прогнозы ближайших пяти суток - подытожила Наталья Птуха.

Напомним

По всей Украине 18 января ожидается переменная облачность и гололедица. Ночью температура опустится до 24°С мороза на севере и до 6°С мороза на юге.