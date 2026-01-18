$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 864 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 2512 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
08:25 • 10645 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 34036 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 59110 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 35802 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 46109 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 52493 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 42704 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 66011 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 8454 просмотра
Бунт в тюрьмах Гватемалы: заключенные захватили 46 заложников18 января, 04:18 • 5794 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto18 января, 04:30 • 13429 просмотра
Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов ТрампаPhoto18 января, 05:11 • 6154 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters08:29 • 11559 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 31122 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 66011 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 38070 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 69569 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 98982 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Рафаэль Гросси
Владимир Зеленский
Владимир Вернадский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 8676 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 24039 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 21459 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 19494 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 18910 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136

Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше

Киев • УНН

 • 872 просмотра

В Украине царит морозная погода из-за арктического воздуха и антициклона. Синоптик Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие ночи на севере страны ожидается до -20 градусов, а в Хмельницкой и Винницкой областях местами до -25.

Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Фото: pixabay

В Украине в самом разгаре морозная погода, которая сохраняется в последние дни, а о том, насколько сильным будет похолодание в дальнейшем, в каких регионах ожидают самые низкие температуры и стоит ли бояться опасных погодных явлений, рассказала журналистке УНН синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Детали

Основная волна холодов уже пришла в Украину и в дальнейшем будет удерживаться с незначительными колебаниями температуры, говорит эксперт. Она объясняет, что причиной морозов является арктический воздух и влияние мощного антициклона с северо-востока. Именно он обуславливает ясную, сухую и преимущественно спокойную погоду.

Морозная, холодная погода уже наступила и в дальнейшем будет удерживаться с определенными колебаниями в несколько градусов. Стабильно одна и та же температура в атмосфере долго держаться не может, поэтому возможны небольшие повышения или понижения

- пояснила синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, наиболее ощутимые морозы будут приходиться на ночные часы, особенно перед рассветом. Именно в это время температура снижается наиболее интенсивно из-за ясного неба, высокой атмосферной стабильности и отсутствия облаков.

В ночные часы за счет ясной погоды и арктического воздуха тепло быстрее высвобождается, и приземный слой воздуха интенсивнее охлаждается. Самые низкие температуры всегда наблюдаются перед восходом солнца

- отметила Птуха.

В ближайшее время украинцам во всех регионах стоит доставать из шкафа самую теплую верхнюю одежду, ведь впереди - морозы.

Ближайшие три ночи, на севере страны - ночью -15…-20 градусов мороза, соответственно, это у нас Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области, плюс туда добавляются Хмельницкая и Винницкая местами -22…-25. Немного отличается от этой общей градации, конечно, Закарпатье - юг страны. И еще завтра юго-восток, также, немного теплее. Там ночью -6..-13 градусов мороза, а днем -1..-8

- уточнила синоптик.

Птуха добавила, что осадки в большинстве регионов маловероятны.

При таких синоптических условиях осадков ожидать не стоит. Лишь на юго-востоке возможен слабый снег, а 18-19 января - местами в Крыму и Приазовье

- сообщила специалист.

К тому же сильного ветра, метелей или гололеда синоптики тоже не прогнозируют. Антициклон обеспечивает спокойный характер погоды и умеренный ветер северо-восточного направления.

Когда царит антициклон, погода обычно спокойная: без интенсивного ветра и опасных явлений. Умеренный ветер и дальше будет посылать к нам холодный арктический воздух

- пояснила эксперт.

Также небольшие изменения возможны и после 20-21 января - все из-за увеличения облачности. Это может несколько смягчить ночные морозы, но, в целом, холодная погода сохранится.

После 21-го числа возможны определенные колебания, но говорить о морозах – 30 и ниже оснований нет. Ориентироваться стоит только на прогнозы ближайших пяти суток

- подытожила Наталья Птуха.

Напомним

По всей Украине 18 января ожидается переменная облачность и гололедица. Ночью температура опустится до 24°С мороза на севере и до 6°С мороза на юге.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Хмельницкая область
Винницкая область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Закарпатская область
Черниговская область
Крым
Украина