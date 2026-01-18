Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Киев • УНН
В Украине царит морозная погода из-за арктического воздуха и антициклона. Синоптик Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие ночи на севере страны ожидается до -20 градусов, а в Хмельницкой и Винницкой областях местами до -25.
В Украине в самом разгаре морозная погода, которая сохраняется в последние дни, а о том, насколько сильным будет похолодание в дальнейшем, в каких регионах ожидают самые низкие температуры и стоит ли бояться опасных погодных явлений, рассказала журналистке УНН синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Детали
Основная волна холодов уже пришла в Украину и в дальнейшем будет удерживаться с незначительными колебаниями температуры, говорит эксперт. Она объясняет, что причиной морозов является арктический воздух и влияние мощного антициклона с северо-востока. Именно он обуславливает ясную, сухую и преимущественно спокойную погоду.
Морозная, холодная погода уже наступила и в дальнейшем будет удерживаться с определенными колебаниями в несколько градусов. Стабильно одна и та же температура в атмосфере долго держаться не может, поэтому возможны небольшие повышения или понижения
По ее словам, наиболее ощутимые морозы будут приходиться на ночные часы, особенно перед рассветом. Именно в это время температура снижается наиболее интенсивно из-за ясного неба, высокой атмосферной стабильности и отсутствия облаков.
В ночные часы за счет ясной погоды и арктического воздуха тепло быстрее высвобождается, и приземный слой воздуха интенсивнее охлаждается. Самые низкие температуры всегда наблюдаются перед восходом солнца
В ближайшее время украинцам во всех регионах стоит доставать из шкафа самую теплую верхнюю одежду, ведь впереди - морозы.
Ближайшие три ночи, на севере страны - ночью -15…-20 градусов мороза, соответственно, это у нас Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области, плюс туда добавляются Хмельницкая и Винницкая местами -22…-25. Немного отличается от этой общей градации, конечно, Закарпатье - юг страны. И еще завтра юго-восток, также, немного теплее. Там ночью -6..-13 градусов мороза, а днем -1..-8
Птуха добавила, что осадки в большинстве регионов маловероятны.
При таких синоптических условиях осадков ожидать не стоит. Лишь на юго-востоке возможен слабый снег, а 18-19 января - местами в Крыму и Приазовье
К тому же сильного ветра, метелей или гололеда синоптики тоже не прогнозируют. Антициклон обеспечивает спокойный характер погоды и умеренный ветер северо-восточного направления.
Когда царит антициклон, погода обычно спокойная: без интенсивного ветра и опасных явлений. Умеренный ветер и дальше будет посылать к нам холодный арктический воздух
Также небольшие изменения возможны и после 20-21 января - все из-за увеличения облачности. Это может несколько смягчить ночные морозы, но, в целом, холодная погода сохранится.
После 21-го числа возможны определенные колебания, но говорить о морозах – 30 и ниже оснований нет. Ориентироваться стоит только на прогнозы ближайших пяти суток
Напомним
По всей Украине 18 января ожидается переменная облачность и гололедица. Ночью температура опустится до 24°С мороза на севере и до 6°С мороза на юге.