Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі

Фото: pixabay

В Україні в самому розпалі морозна погода, яка зберігається останніми днями, а про те, наскільки сильним буде похолодання надалі, у яких регіонах очікують найнижчі температури та чи варто боятися небезпечних погодних явищ, розповіла журналістці УНН синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Деталі

Основна хвиля холодів уже прийшла в Україну і надалі утримуватиметься з незначними коливаннями температури, каже експертка. Вона пояснює, що причиною морозів є арктичне повітря та вплив потужного антициклону з північного сходу. Саме він зумовлює ясну, суху й переважно спокійну погоду.

Морозна, холодна погода вже наступила і надалі буде утримуватися з певними коливаннями в кілька градусів. Стабільно одна й та сама температура в атмосфері довго триматися не може, тому можливі невеликі підвищення або зниження - пояснила синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, найбільш відчутні морози припадатимуть на нічні години, особливо перед світанком. Саме в цей час температура знижується найінтенсивніше через ясне небо, високу атмосферну стабільність та відсутність хмар.

У нічні години за рахунок ясної погоди й арктичного повітря тепло швидше вивільняється, і приземний шар повітря інтенсивніше охолоджується. Найнижчі температури завжди спостерігаються перед сходом сонця - зазначила Птуха.

Найближчим часом українцям у всіх регіонах варто діставати з шафи найтепліший верхній одяг, адже попереду - морози.

Найближчих три ночі, на півночі країни - вночі -15…-20 градусів морозу, відповідно, це в нас Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області, плюс туди додаються Хмельницька і Вінницька місцями -22…-25. Трішки вирізняється від цієї загальної градації, звичайно, Закарпаття - південь країни. І ще завтра південний схід, також, трошки тепліше. Там в ночі -6..-13 градусі морозу, а в день -1..-8 - уточнила синоптикиня.

Птуха додала, що опади в більшості регіонів малоймовірні.

За таких синоптичних умов опадів очікувати не варто. Лише на південному сході можливий слабкий сніг, а 18-19 січня - місцями у Криму та Приазов’ї - повідомила спеціаліст.

До того ж сильного вітру, хуртовин чи ожеледиці синоптики теж не прогнозують. Антициклон забезпечує спокійний характер погоди та помірний вітер північно-східного напрямку.

Коли панує антициклон, погода зазвичай спокійна: без інтенсивного вітру й небезпечних явищ. Помірний вітер і далі надсилатиме до нас холодне арктичне повітря - пояснила експертка.

Також невеликі зміни можливі й після 20-21 січня - все через збільшення хмарності. Це може дещо пом’якшити нічні морози, але, загалом, холодна погода збережеться.

Після 21-го числа можливі певні коливання, але говорити про морози – 30 і нижче підстав немає. Орієнтуватися варто лише на прогнози найближчих п’яти діб - підсумувала Наталія Птуха.

Нагадаємо

По всій Україні 18 січня очікується мінлива хмарність та ожеледиця. Вночі температура опуститься до 24°С морозу на півночі та до 6°С морозу на півдні.