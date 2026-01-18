$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 248 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 1980 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
08:25 • 10441 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 33762 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 58824 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 35702 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 46027 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 52444 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 42663 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 65822 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 8114 перегляди
Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників18 січня, 04:18 • 5590 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto18 січня, 04:30 • 13276 перегляди
Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи ТрампаPhoto18 січня, 05:11 • 5922 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters08:29 • 11336 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 30970 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 65819 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 37921 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 69422 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 98842 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Володимир Вернадський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 8210 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 23932 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 21361 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 19402 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 18819 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136

Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі

Київ • УНН

 • 236 перегляди

В Україні панує морозна погода через арктичне повітря та антициклон. Синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що найближчими ночами на півночі країни очікується до -20 градусів, а на Хмельниччині та Вінниччині місцями до -25.

Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Фото: pixabay

В Україні в самому розпалі морозна погода, яка зберігається останніми днями, а про те, наскільки сильним буде похолодання надалі, у яких регіонах очікують найнижчі температури та чи варто боятися небезпечних погодних явищ, розповіла журналістці УНН синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Деталі

Основна хвиля холодів уже прийшла в Україну і надалі утримуватиметься з незначними коливаннями температури, каже експертка. Вона пояснює, що причиною морозів є арктичне повітря та вплив потужного антициклону з північного сходу. Саме він зумовлює ясну, суху й переважно спокійну погоду.

Морозна, холодна погода вже наступила і надалі буде утримуватися з певними коливаннями в кілька градусів. Стабільно одна й та сама температура в атмосфері довго триматися не може, тому можливі невеликі підвищення або зниження

- пояснила синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, найбільш відчутні морози припадатимуть на нічні години, особливо перед світанком. Саме в цей час температура знижується найінтенсивніше через ясне небо, високу атмосферну стабільність та відсутність хмар.

У нічні години за рахунок ясної погоди й арктичного повітря тепло швидше вивільняється, і приземний шар повітря інтенсивніше охолоджується. Найнижчі температури завжди спостерігаються перед сходом сонця

- зазначила Птуха.

Найближчим часом українцям у всіх регіонах варто діставати з шафи найтепліший верхній одяг, адже попереду - морози.

Найближчих три ночі, на півночі країни - вночі -15…-20 градусів морозу, відповідно, це в нас Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області, плюс туди додаються Хмельницька і Вінницька місцями -22…-25. Трішки вирізняється від цієї загальної градації, звичайно, Закарпаття - південь країни. І ще завтра південний схід, також, трошки тепліше. Там в ночі -6..-13 градусі морозу, а в день -1..-8

- уточнила синоптикиня.

Птуха додала, що опади в більшості регіонів малоймовірні.

За таких синоптичних умов опадів очікувати не варто. Лише на південному сході можливий слабкий сніг, а 18-19 січня - місцями у Криму та Приазов’ї

- повідомила спеціаліст.

До того ж сильного вітру, хуртовин чи ожеледиці синоптики теж не прогнозують. Антициклон забезпечує спокійний характер погоди та помірний вітер північно-східного напрямку.

Коли панує антициклон, погода зазвичай спокійна: без інтенсивного вітру й небезпечних явищ. Помірний вітер і далі надсилатиме до нас холодне арктичне повітря

- пояснила експертка.

Також невеликі зміни можливі й після 20-21 січня - все через збільшення хмарності. Це може дещо пом’якшити нічні морози, але, загалом, холодна погода збережеться.

Після 21-го числа можливі певні коливання, але говорити про морози – 30 і нижче підстав немає. Орієнтуватися варто лише на прогнози найближчих п’яти діб

- підсумувала Наталія Птуха.

Нагадаємо

По всій Україні 18 січня очікується мінлива хмарність та ожеледиця. Вночі температура опуститься до 24°С морозу на півночі та до 6°С морозу на півдні.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Хмельницька область
Вінницька область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Закарпатська область
Чернігівська область
Крим
Україна