Украина эвакуировала 48 граждан Украины из Газы - Сибига

Эксклюзив
13:32 • 13242 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 18729 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32242 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 54173 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29078 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25595 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22847 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21189 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23133 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72634 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Популярные новости
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo30 сентября, 08:08 • 26579 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа30 сентября, 08:56 • 25912 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 26974 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 13716 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 17150 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
13:32 • 13269 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 11372 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 54209 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 14:44 • 72651 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 12:39 • 72734 просмотра
Реклама
Украина эвакуировала 48 граждан Украины из Газы - Сибига

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Украина эвакуировала 48 граждан, включая женщин и детей, а также 9 палестинцев из Газы. Двое эвакуированных получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Украина эвакуировала 48 граждан Украины из Газы - Сибига

Украина эвакуировала из Газы 48 граждан Украины, включая 14 женщин и 16 детей, а также 9 палестинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

По приказу президента Зеленского, МИД Украины и ГУР успешно эвакуировали из Газы 48 граждан Украины, включая 14 женщин и 16 детей, а также 9 палестинцев (членов украинских семей)

- написал Сибига.

Он сообщил, что эвакуация была осуществлена на территории активных боевых действий, и двое эвакуированных, 26-летний украинец и 58-летний палестинец, получили ранения. Эвакуированные получили необходимую медицинскую помощь от медицинских специалистов HUR.

"Эвакуационный рейс уже прибыл в Кишинев, откуда группа продолжит свое путешествие домой. Поздравляем их с безопасным возвращением. Благодарим всех, кто помог в этой операции. Мы особенно благодарны Израилю, Иордании и Молдове за их помощь с логистикой, транзитом и денежным обеспечением", - отметил Сибига.

Главное управление разведки МО Украины опубликовало фото эвакуированных людей.

"Полтора месяца мы с пятью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались живы. Когда узнали об эвакуации, сразу решили ― поедем домой. Я родом из Полтавщины ― там живет моя мама. Наконец увидимся. Я благодарю Украину, нашего Президента, ГУР и всех тех, кто приобщился к нашему спасению. Они сохранили наши жизни", ― говорит госпожа Людмила.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Он отметил, что план гарантирует разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.

Новый план, предусматривающий разоружение ХАМАС, получил поддержку Палестинской администрации на Западном берегу и ряда арабских государств региона. ХАМАС пока изучает предложение.

Высшие должностные лица Европейского Союза поддержали предложенный президентом США Дональдом Трампом 20-пунктный план урегулирования ситуации в секторе Газа. В Брюсселе отмечают, что документ открывает шанс на прекращение войны и закладывает основу для длительного мира.

Анна Мурашко

Кишинёв
Израиль
Министерство обороны Украины
Иордания
Владимир Зеленский
Сектор Газа
Украина
Молдова