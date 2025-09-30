Украина эвакуировала 48 граждан Украины из Газы - Сибига

Украина эвакуировала из Газы 48 граждан Украины, включая 14 женщин и 16 детей, а также 9 палестинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

По приказу президента Зеленского, МИД Украины и ГУР успешно эвакуировали из Газы 48 граждан Украины, включая 14 женщин и 16 детей, а также 9 палестинцев (членов украинских семей) - написал Сибига.

Он сообщил, что эвакуация была осуществлена на территории активных боевых действий, и двое эвакуированных, 26-летний украинец и 58-летний палестинец, получили ранения. Эвакуированные получили необходимую медицинскую помощь от медицинских специалистов HUR.

"Эвакуационный рейс уже прибыл в Кишинев, откуда группа продолжит свое путешествие домой. Поздравляем их с безопасным возвращением. Благодарим всех, кто помог в этой операции. Мы особенно благодарны Израилю, Иордании и Молдове за их помощь с логистикой, транзитом и денежным обеспечением", - отметил Сибига.

Главное управление разведки МО Украины опубликовало фото эвакуированных людей.

"Полтора месяца мы с пятью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались живы. Когда узнали об эвакуации, сразу решили ― поедем домой. Я родом из Полтавщины ― там живет моя мама. Наконец увидимся. Я благодарю Украину, нашего Президента, ГУР и всех тех, кто приобщился к нашему спасению. Они сохранили наши жизни", ― говорит госпожа Людмила.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Он отметил, что план гарантирует разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.

Новый план, предусматривающий разоружение ХАМАС, получил поддержку Палестинской администрации на Западном берегу и ряда арабских государств региона. ХАМАС пока изучает предложение.

Высшие должностные лица Европейского Союза поддержали предложенный президентом США Дональдом Трампом 20-пунктный план урегулирования ситуации в секторе Газа. В Брюсселе отмечают, что документ открывает шанс на прекращение войны и закладывает основу для длительного мира.