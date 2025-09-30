Україна евакуювала 48 громадян України з Гази - Сибіга

$41.320.16
Ексклюзив
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo30 вересня, 08:08 • 27221 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа30 вересня, 08:56 • 26555 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 27885 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 14659 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 17801 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 11937 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 55331 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Ізраїль
Польща
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 2880 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 14664 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 27890 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 27673 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 29485 перегляди
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
NASAMS
SpaceX Starship

Україна евакуювала 48 громадян України з Гази - Сибіга

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Україна евакуювала 48 громадян, включаючи жінок та дітей, а також 9 палестинців з Гази. Двоє евакуйованих отримали поранення, їм надано медичну допомогу.

Україна евакуювала 48 громадян України з Гази - Сибіга

Україна евакуювала Гази 48 громадян України, включаючи 14 жінок та 16 дітей, а також 9 палестинців. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

За наказом президента Зеленського, МЗС України та ГУР успішно евакуювали з Гази 48 громадян України, включаючи 14 жінок та 16 дітей, а також 9 палестинців (членів українських сімей)

- написав Сибіга.

Він повідомив, що евакуацію було здійснено на території активних бойових дій, і двоє евакуйованих, 26-річний українець та 58-річний палестинець, отримали поранення. Евакуйовані отримали необхідну медичну допомогу від медичних спеціалістів HUR.

"Евакуаційний рейс вже прибув до Кишинева, звідки група продовжить свою подорож додому. Вітаємо їх з безпечним поверненням. Дякуємо всім, хто допоміг у цій операції. Ми особливо вдячні Ізраїлю, Йорданії та Молдові за їхню допомогу з логістикою, транзитом та грошовим забезпеченням", - зазначив Сибіга.

Головне управління розвідки МО України опублікувало фото евакуйованих людей.

"Півтора місяця ми з п'ятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили ― поїдемо додому. Я родом з Полтавщини ― там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому Президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя", ― каже пані Людмила.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.

Новий план, що передбачає роззброєння ХАМАС, отримав підтримку Палестинської адміністрації на Західному березі та низки арабських держав регіону. ХАМАС поки що вивчає пропозицію.

Вищі посадовці Європейського Союзу підтримали запропонований президентом США Дональдом Трампом 20-пунктний план врегулювання ситуації у секторі Газа. У Брюсселі наголошують, що документ відкриває шанс на припинення війни та закладає основу для тривалого миру.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Кишинів
Ізраїль
Міністерство оборони України
Йорданія
Володимир Зеленський
Сектор Газа
Україна
Молдова