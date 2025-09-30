Україна евакуювала 48 громадян України з Гази - Сибіга

Україна евакуювала Гази 48 громадян України, включаючи 14 жінок та 16 дітей, а також 9 палестинців. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

За наказом президента Зеленського, МЗС України та ГУР успішно евакуювали з Гази 48 громадян України, включаючи 14 жінок та 16 дітей, а також 9 палестинців (членів українських сімей) - написав Сибіга.

Він повідомив, що евакуацію було здійснено на території активних бойових дій, і двоє евакуйованих, 26-річний українець та 58-річний палестинець, отримали поранення. Евакуйовані отримали необхідну медичну допомогу від медичних спеціалістів HUR.

"Евакуаційний рейс вже прибув до Кишинева, звідки група продовжить свою подорож додому. Вітаємо їх з безпечним поверненням. Дякуємо всім, хто допоміг у цій операції. Ми особливо вдячні Ізраїлю, Йорданії та Молдові за їхню допомогу з логістикою, транзитом та грошовим забезпеченням", - зазначив Сибіга.

Головне управління розвідки МО України опублікувало фото евакуйованих людей.

"Півтора місяця ми з п'ятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили ― поїдемо додому. Я родом з Полтавщини ― там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому Президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя", ― каже пані Людмила.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.

Новий план, що передбачає роззброєння ХАМАС, отримав підтримку Палестинської адміністрації на Західному березі та низки арабських держав регіону. ХАМАС поки що вивчає пропозицію.

Вищі посадовці Європейського Союзу підтримали запропонований президентом США Дональдом Трампом 20-пунктний план врегулювання ситуації у секторі Газа. У Брюсселі наголошують, що документ відкриває шанс на припинення війни та закладає основу для тривалого миру.