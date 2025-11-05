Молдова ликвидировала очаг русской культуры в Кишиневе после 25 лет существования
Киев • УНН
Правительство Молдовы приняло решение закрыть Центр русской культуры в Кишиневе, известный как "русский дом". Министр культуры отметил, что под прикрытием культурных мероприятий россияне подрывали суверенитет страны.
Правительство Республики Молдова решило закрыть Центр русской культуры в Кишиневе, более известный как "русский дом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nokta.
Подробности
Документ об образовании российского культурного центра в столице Молдовы был подписан в москве еще в 1998 году - он вступил в силу в 2001 году. Этот документ регулирует создание культурных центров на территориях обеих стран.
Сам российский центр в Кишиневе был образован в 2009 году.
Как отметил министр культуры Молдовы Кристиан Жардан, под прикрытием культурных мероприятий россияне осуществляли деятельность по подрыву суверенитета Молдовы.
В правительстве страны отметили: расторжение соглашения не будет иметь никаких финансово-экономических последствий для Молдовы, законодательных изменений или реорганизации существующих структур.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Молдова откладывает аккредитацию российского посла в Кишиневе из-за поведения, "которое не соответствует дипломатическим нормам".