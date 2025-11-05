Молдова ліквідувала осередок російської культури в Кишиневі після 25 років існування
Київ • УНН
Уряд Молдови ухвалив рішення закрити Центр російської культури в Кишиневі, відомий як "російський дім". Міністр культури зазначив, що під прикриттям культурних заходів росіяни підривали суверенітет країни.
Уряд Республіки Молдова вирішив закрити Центр російської культури в Кишиневі, більш відомого як "російський дім". Про це повідомляє УНН з посиланням з посиланням на Nokta.
Деталі
Документ про утворення російського культурного центру в столиці Молдови був підписаний в москві ще в 1998 році - він вступив в силу в 2001 році. Цей документ регулює створення культурних центрів на територіях обох країн.
Сам російський центр в Кишиневі був утворений в 2009 році.
Як зазначив міністр культури Молдови Крістіан Жардан, під прикриттям культурних заходів росіяни здійснювали діяльність на підрив суверенітету Молдови.
В уряді країни зазначили: розірвання угоди не матиме жодних фінансово-економічних наслідків для Молдови, законодавчих змін або реорганізації існуючих структур.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Молдова відкладає аккредитацію російського посла в Кишиневі через поведінку, "яка не відповідає дипломатичним нормам".