В Молдове глава Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к 7 годам тюрьмы
Киев • УНН
Суд в Кишиневе приговорил башкана Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы полузакрытого типа. Ее обвиняли в финансовых махинациях и незаконном финансировании партии "Шор" в 2019-2022 годах.
Суд сектора Буюканы в Кишиневе вынес приговор по делу Евгении Гуцул, башкана (главы) автономного региона Гагаузия. Ранее она была обвинена в финансовых махинациях в партии "Шор" в период 2019-2022 годов. По данным обвинения, фигурантка систематически ввозила деньги из России в Молдову.
Передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
Суд Буюкан вынес приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул - 7 лет тюрьмы полузакрытого типа. Ранее она была обвинена в незаконном финансировании политических партий и электоральной коррупции - рассматривается в суде с апреля 2024 года.
Напомним
УНН сообщал, что башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером во вторник, 25 марта 2025 года.
Гуцул была до этого обвинена в том, что, работая секретарем пророссийской политической партии в Молдове в 2019-2022 годах, она систематически ввозила в Молдову из РФ неучтенные деньги из РФ. Соответствующие деньги использовались для финансирования политической деятельности партии "Шор". Также Гуцул имела отношение к провокациям в стране протестов.
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