россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW
Киев • УНН
россия пытается использовать непризнанные регионы Приднестровья и Гагаузии для проведения гибридных операций и дестабилизации Молдовы накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.
россия пытается использовать непризнанное Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Отмечается, что глава пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы администрации президента рф сергеем кириенко в россии 7 марта, когда молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцул вскоре будет передано в суд.
Гуцул обсудила "поддержку, которую россия может оказать Гагаузии" и "политическую ситуацию" в Молдове.
Она попросила кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь провести переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.
По словам аналитиков, усиленное внимание кремля к Гагаузии после недавнего внимания к другому пророссийскому региону Молдовы - самопровозглашенной республике Приднестровье - продолжает указывать на то, что москва надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборов в Молдове, которые состоятся в 2024 году.
Напомним
Президент Молдовы Майя Санду во время совместной пресс-конференции с Макроном во Франции заявила, что россия пытается дестабилизировать Молдову с помощью энергетического шантажа, попыток государственного переворота, дезинформационных кампаний, кибератак, вмешательства в выборы и спонсирования протестов.
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