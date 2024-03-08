росія хоче використати Придністров'я і Гагаузію, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові - ISW
Київ • УНН
росія намагається використати невизнані регіони Придністров'я та Гагаузії для проведення гібридних операцій та дестабілізації Молдови напередодні переговорів про вступ до ЄС та президентських виборів.
росія намагається використати невизнане Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС та президентських виборів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
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Зазначається, що Голова проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації президента рф сергієм кірієнком у росії 7 березня, коли молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду.
Гуцул обговорила "підтримку, яку росія може надати Гагаузії" та "політичну ситуацію" в Молдові.
Вона попросила Кирієнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "для соціальних проєктів", зняти російське ембарго на імпорт із Гагаузії та допомогти провести переговори з "Газпромом" щодо постачання газу до Гагаузії за пільговою ціною.
За словами аналітиків, посилена увага кремля до Гагаузії після нещодавньої уваги до іншого проросійського регіону Молдови - самопроголошеної республіки Придністров'я - продовжує вказувати на те, що москва сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів у Молдові, що відбудуться у 2024 році.
Нагадаємо
Президент Молдови Майя Санду під час спільної пресконференції з Макроном у Франції заявила, росія намагається дестабілізувати Молдову за допомогою енергетичного шантажу, спроб державного перевороту, дезінформаційних кампаній, кібератак, втручання у вибори та спонсорування протестів.