росія намагається контролювати Молдову через енергошантаж та спроби державного перевороту - Санду
Київ • УНН
росія намагається дестабілізувати Молдову за допомогою енергетичного шантажу, спроб державного перевороту, дезінформаційних кампаній, кібератак, втручання у вибори та спонсорування протестів, заявила президент Молдови Майя Санду під час спільної пресконференції з Макроном у Франції.
росія відновила спроби дестабілізації ситуації в Молдові, і якщо путіна не зупинити в Україні, він піде далі. Про сказала президентка Молдови Майя Санду на спільній пресконференції з французським президентом Еммануелем Макроном в Парижі, з нагоди підписання угоди про оборонну співпрацю між Молдовою та Францією, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Видання зазначає, що візит Майї Санду до Парижа, для підписання оборонної угоди та економічної дорожньої карти, відбувається фоні побоювань щодо посилення дестабілізаційних зусиль з боку росії.
Якщо агресора не зупинити, він продовжуватиме наступати, а лінія фронту наближатиметься. Ближче до нас. Ближче до вас. Тому Європа повинна виступити єдиним фронтом
Вона додала, що росія планує спроби втручання в вибори в Молдові і не виключила спроби державного перевороту.
московський режим прагне контролювати мою країну за допомогою енергетичного шантажу, спонсорування протестів, проведення дезінформаційних кампаній, кібератак, втручання в наші вибори, вливання брудних грошей і навіть спроби державного перевороту
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Як повідомило французьке міністерство оборони, оборонна угода з Францією встановлює правові рамки для майбутніх навчань, регулярного діалогу і обміну розвідданими. Також в рамках угоди французька оборонна місія відкриється в столиці Молдови влітку, щоб допомогти оцінити потреби, і вже розпочалися переговори про можливі контракти на постачання озброєнь,.
Президент Еммануель Макрон заявив, що ця угода знаменує рішучість Франції захищати і допомагати Молдові.
Молдова вирішила призупинити участь у договорі про скорочення кількості озброєнь в Європі06.03.24, 22:39 • 33102 перегляди