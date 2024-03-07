Макрон заявляє про "непохитну підтримку" Молдови перед обличчям російської загрози
Київ • УНН
Франція підтверджує непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Молдови на тлі зростаючих побоювань, що Придністров'я може стати новою гарячою точкою.
Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 7 березня, пообіцяв "непохитну підтримку" Молдови з боку своєї країни, повідомляє Le Monde, пише УНН.
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"Франція підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав Макрон у спільній заяві з президентом Молдови Майєю Санду під час її візиту в Париж.
Через два роки після вторгнення росії в сусідню Україну Молдова стикається з "численними проблемами, спричиненими конфліктом на її кордонах", сказано у заяві.
"Очолює список проросійський регіон Придністров'я, де чиновники минулого тижня звернулися до москви за "захистом", - пише видання. Зростають побоювання, що ця територія може стати новою гарячою точкою в конфлікті, на тлі того, як Молдова "зіштовхується з гібридними атаками, що посилюються", заявили два президента.
Зустріч Макрона і Санду в четвер включатиме підписання оборонної угоди між Кишиневом і Парижем, а також "економічної дорожньої карти".
"Молдовська держава має бути в змозі захистити свій нейтралітет, захистити свою територію та своє населення, а також зробити внесок у регіональну та міжнародну безпеку", - ідеться у заяві.
Макрон та Санду заявили, що Париж "повністю підтримує" реформи Молдови, спрямовані на те, щоб одного разу приєднатися до Європейського Союзу. Референдум має відбутися пізніше цього року. "Реформа правосуддя та боротьба з корупцією" матимуть особливо важливе значення для успішної заявки на членство, додали вони.
Зеленський обговорив з президенткою Молдови протидію російському впливу у невизнаному Придністров'ї28.02.24, 20:24 • 27389 переглядiв