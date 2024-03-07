Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 7 марта, пообещал "непоколебимую поддержку" Молдовы со стороны своей страны, сообщает Le Monde, пишет УНН.

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"Франция подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", - сказал Макрон в совместном заявлении с президентом Молдовы Майей Санду во время ее визита в Париж.

Через два года после вторжения россии в соседнюю Украину Молдова сталкивается с "многочисленными проблемами, вызванными конфликтом на ее границах", сказано в заявлении.

"Возглавляет список пророссийский регион Приднестровье, где чиновники на прошлой неделе обратились к москве за "защитой", - пишет издание. Растут опасения, что эта территория может стать новой горячей точкой в конфликте, на фоне того, как Молдова "сталкивается с усиливающимися гибридными атаками", заявили два президента.

Встреча Макрона и Санду в четверг будет включать подписание оборонного соглашения между Кишиневом и Парижем, а также "экономической дорожной карты".

"Молдавское государство должно быть в состоянии защитить свой нейтралитет, защитить свою территорию и свое население, а также внести вклад в региональную и международную безопасность", - говорится в заявлении.

Макрон и Санду заявили, что Париж "полностью поддерживает" реформы Молдовы, направленные на то, чтобы однажды присоединиться к Европейскому Союзу. Референдум должен состояться позже в этом году. "Реформа правосудия и борьба с коррупцией" будут иметь особенно важное значение для успешной заявки на членство, добавили они.

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