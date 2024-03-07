россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду
Киев • УНН
россия пытается дестабилизировать Молдову с помощью энергетического шантажа, попыток государственного переворота, дезинформационных кампаний, кибератак, вмешательства в выборы и спонсирования протестов, заявила президент Молдовы Майя Санду во время совместной пресс-конференции с Макроном во Франции.
россия возобновила попытки дестабилизации ситуации в Молдове, и если Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше. Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже, по случаю подписания соглашения об оборонном сотрудничестве между Молдовой и Францией, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Издание отмечает, что визит Майи Санду в Париж, для подписания оборонного соглашения и экономической дорожной карты, происходит на фоне опасений относительно усиления дестабилизирующих усилий со стороны россии.
Если агрессора не остановить, он будет продолжать наступать, а линия фронта будет приближаться. Ближе к нам. Ближе к вам. Поэтому Европа должна выступить единым фронтом
Она добавила, что россия планирует попытки вмешательства в выборы в Молдове и не исключила попытки государственного переворота.
московский режим стремится контролировать мою страну с помощью энергетического шантажа, спонсирования протестов, проведения дезинформационных кампаний, кибератак, вмешательства в наши выборы, вливания грязных денег и даже попытки государственного переворота
Добавим
Как сообщило французское министерство обороны, оборонное соглашение с Францией устанавливает правовые рамки для будущих учений, регулярного диалога и обмена разведданными. Также в рамках соглашения французская оборонная миссия откроется в столице Молдовы летом, чтобы помочь оценить потребности, и уже начались переговоры о возможных контрактах на поставку вооружений,.
Президент Эммануэль Макрон заявил, что это соглашение знаменует решимость Франции защищать и помогать Молдове.
Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе6 марта 2024, 20:39 • 27893 просмотра
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