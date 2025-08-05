У Молдові главу Гагаузії Євгенію Гуцул засуджено до 7 років тюрми
Київ • УНН
Суд у Кишиневі засудив башкана Гагаузії Євгенію Гуцул до 7 років ув'язнення напівзакритого типу. Її звинувачували у фінансових махінаціях та незаконному фінансуванні партії "Шор" у 2019-2022 роках.
Суд сектору Буюкани в Кишиневі ухвалив вирок у справі Євгенії Гуцул, башкана (голови) автономного регіону Гагаузія. Раніше її було звинувачено у фінансових махінаціях в партії "Шор" у період 2019-2022 років. За даними звинувачення, фігурантка систематично ввозила гроші з росії у Молдову.
Передає УНН із посиланням на NewsMaker.
Деталі
Суд Буюкан ухвалив вирок башкану Гагаузії Євгенії Гуцул - 7 років в'язниці напівзакритого типу. Раніше вона була звинувачена у незаконному фінансуванні політичних партій та електоральній корупції - розглядається в суді з квітня 2024 року.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що башкана (главу) Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева ввечері у вівторок, 25 березня 2025 року.
Гуцул була до цього звинувачувнау тому, що працюючи секретаркою проросійської політичної партії у Молдові у 2019-2022 роках, вона систематично ввозила в Молдову з рф невраховані гроші з рф. Відповідні гроші, використовувалися для фінансування політичної діяльності партії "Шор". Також Гуцул мала відношення до провокацій в країні протестів.
росія хоче використати Придністров'я і Гагаузію, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові - ISW08.03.24, 09:37 • 24136 переглядiв