Задержки более 8 часов: как курсируют поезда на фоне непогоды
Киев • УНН
По состоянию на утро 8 июля Укрзализныця обновила список поездов, задерживающихся из-за непогоды, в частности рейс №749/750 Вена-Киев задержится на восемь часов. Штормовые погодные условия в Закарпатье, Словакии и Венгрии вызвали изменения в графиках пассажирских поездов.
По состоянию на утро 8 июля Укрзализныця обновила список поездов, задерживающихся из-за непогоды. В частности, рейс №749/750 Вена-Киев задержится на восемь часов, сообщает УНН со ссылкой на сайт железнодорожного перевозчика.
Детали
Венгерские и словацкие железные дороги предупреждают, что штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызвали ряд изменений в графиках пассажирских поездов этой ночью.
Отмечается, что время задержки и отправления украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран. При этом оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации прежде всего в Венгрии.
Укрзализныця обнародовала график задержки поездов по состоянию на 8:00 8 июля:
- №749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+8:00);
- №9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+3:13);
- №81/82 Чоп-Киев-Пасс. (+2:59);
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+1:36);
- №13/14 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+1:03);
- №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:32);
- №27/28 Киев-Пасс.-Чоп (+0:23);
- №749/750 Чоп-Киев-Пасс. (+0:23);
- №779/780 Сумы-Киев-Пасс. (+0:22);
- №705/706 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:21);
- №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:13);
- №103/104 Краматорск-Львов (+0:13);
- №351/352 Киев-Пасс.-Кишинев (+0:12);
- №711/712 Киев-Пасс.-Краматорск (+0:09);
- №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:08);
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:06);
- №37/38 Мукачево-Одесса-Главная (+0:06);
- №71/72 Павлоград-1-Львов (+0:04);
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:04);
- №85/86 Запорожье-1-Львов (+0:04).
Дополнение
С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений.