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Задержки более 8 часов: как курсируют поезда на фоне непогоды

Киев • УНН

 • 595 просмотра

По состоянию на утро 8 июля Укрзализныця обновила список поездов, задерживающихся из-за непогоды, в частности рейс №749/750 Вена-Киев задержится на восемь часов. Штормовые погодные условия в Закарпатье, Словакии и Венгрии вызвали изменения в графиках пассажирских поездов.

Задержки более 8 часов: как курсируют поезда на фоне непогоды

По состоянию на утро 8 июля Укрзализныця обновила список поездов, задерживающихся из-за непогоды. В частности, рейс №749/750 Вена-Киев задержится на восемь часов, сообщает УНН со ссылкой на сайт железнодорожного перевозчика.

Детали

Венгерские и словацкие железные дороги предупреждают, что штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызвали ряд изменений в графиках пассажирских поездов этой ночью.

Отмечается, что время задержки и отправления украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран. При этом оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации прежде всего в Венгрии.

Укрзализныця обнародовала график задержки поездов по состоянию на 8:00 8 июля:

  • №749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+8:00);
    • №9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+3:13);
      • №81/82 Чоп-Киев-Пасс. (+2:59);
        • №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55);
          • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+1:36);
            • №13/14 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+1:03);
              • №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:32);
                • №27/28 Киев-Пасс.-Чоп (+0:23);
                  • №749/750 Чоп-Киев-Пасс. (+0:23);
                    • №779/780 Сумы-Киев-Пасс. (+0:22);
                      • №705/706 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:21);
                        • №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:13);
                          • №103/104 Краматорск-Львов (+0:13);
                            • №351/352 Киев-Пасс.-Кишинев (+0:12);
                              • №711/712 Киев-Пасс.-Краматорск (+0:09);
                                • №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:08);
                                  • №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:06);
                                    • №37/38 Мукачево-Одесса-Главная (+0:06);
                                      • №71/72 Павлоград-1-Львов (+0:04);
                                        • №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:04);
                                          • №85/86 Запорожье-1-Львов (+0:04).

                                            Дополнение

                                            С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений.

                                            Павел Зинченко

                                            Павел Зинченко

                                            Общество
                                            Кишинёв
                                            Украинские железные дороги
                                            Вена
                                            Словакия
                                            Венгрия
                                            Будапешт
                                            Павлоград
                                            Краматорск
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                                            Хмельницкий
                                            Запорожье
                                            Львов
                                            Одесса
                                            Киев
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                                            Brent Oil
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