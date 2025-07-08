Задержки более 8 часов: как курсируют поезда на фоне непогоды

По состоянию на утро 8 июля Укрзализныця обновила список поездов, задерживающихся из-за непогоды. В частности, рейс №749/750 Вена-Киев задержится на восемь часов, сообщает УНН со ссылкой на сайт железнодорожного перевозчика.

Детали

Венгерские и словацкие железные дороги предупреждают, что штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызвали ряд изменений в графиках пассажирских поездов этой ночью.

Отмечается, что время задержки и отправления украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран. При этом оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации прежде всего в Венгрии.

Укрзализныця обнародовала график задержки поездов по состоянию на 8:00 8 июля:

№749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+8:00);

№9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+3:13);

№81/82 Чоп-Киев-Пасс. (+2:59);

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55);

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+1:36);

№13/14 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+1:03);

№95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:32);

№27/28 Киев-Пасс.-Чоп (+0:23);

№749/750 Чоп-Киев-Пасс. (+0:23);

№779/780 Сумы-Киев-Пасс. (+0:22);

№705/706 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:21);

№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:13);

№103/104 Краматорск-Львов (+0:13);

№351/352 Киев-Пасс.-Кишинев (+0:12);

№711/712 Киев-Пасс.-Краматорск (+0:09);

№3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:08);

№35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:06);

№37/38 Мукачево-Одесса-Главная (+0:06);

№71/72 Павлоград-1-Львов (+0:04);

№127/128 Запорожье-1-Львов (+0:04);

№85/86 Запорожье-1-Львов (+0:04).

Дополнение

С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений.