Затримки в понад 8 годин: як курсують потяги на тлі негоди

Станом на ранок, 8 липня, Укрзалізниця оновила список потягів, які затримуються через негоду. Зокрема рейс, №749/750 Відень-Київ затримається на вісім годин, повідомляє УНН з посиланням на сайт залізничного перевізника.

Деталі

Угорська та словацька залізниці попереджають, що штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині спричинили низку змін у графіках пасажирських поїздів цієї ночі.

Зазначається, що час затримки і відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн. При цьому оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині.

Укрзалізниця оприлюднила графік затримки потягів станом на 8:00 8 липня:

№749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+8:00);

№9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+3:13);

№81/82 Чоп-Київ-Пас. (+2:59);

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+2:55);

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+1:36);

№13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+1:03);

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:32);

№27/28 Київ-Пас.-Чоп (+0:23);

№749/750 Чоп-Київ-Пас. (+0:23);

№779/780 Суми-Київ-Пас. (+0:22);

№705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:21);

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:13);

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:13);

№351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:12);

№711/712 Київ-Пас.-Краматорськ (+0:09);

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:08);

№35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:06);

№37/38 Мукачево-Одеса-Головна (+0:06);

№71/72 Павлоград-1-Львів (+0:04);

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04);

№85/86 Запоріжжя-1-Львів (+0:04).

Доповнення

Від 11 липня Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів - Тернопіль - Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Після ремонту він отримав індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками USB для зарядки гаджетів і ще низку покращень.