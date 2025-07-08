Затримки в понад 8 годин: як курсують потяги на тлі негоди
Київ • УНН
Станом на ранок 8 липня Укрзалізниця оновила список потягів, що затримуються через негоду, зокрема рейс №749/750 Відень-Київ затримається на вісім годин. Штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині спричинили зміни у графіках пасажирських поїздів.
Станом на ранок, 8 липня, Укрзалізниця оновила список потягів, які затримуються через негоду. Зокрема рейс, №749/750 Відень-Київ затримається на вісім годин, повідомляє УНН з посиланням на сайт залізничного перевізника.
Деталі
Угорська та словацька залізниці попереджають, що штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині спричинили низку змін у графіках пасажирських поїздів цієї ночі.
Зазначається, що час затримки і відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн. При цьому оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині.
Укрзалізниця оприлюднила графік затримки потягів станом на 8:00 8 липня:
- №749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+8:00);
- №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+3:13);
- №81/82 Чоп-Київ-Пас. (+2:59);
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+2:55);
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+1:36);
- №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+1:03);
- №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:32);
- №27/28 Київ-Пас.-Чоп (+0:23);
- №749/750 Чоп-Київ-Пас. (+0:23);
- №779/780 Суми-Київ-Пас. (+0:22);
- №705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:21);
- №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:13);
- №103/104 Краматорськ-Львів (+0:13);
- №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:12);
- №711/712 Київ-Пас.-Краматорськ (+0:09);
- №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:08);
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:06);
- №37/38 Мукачево-Одеса-Головна (+0:06);
- №71/72 Павлоград-1-Львів (+0:04);
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04);
- №85/86 Запоріжжя-1-Львів (+0:04).
Доповнення
Від 11 липня Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів - Тернопіль - Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Після ремонту він отримав індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками USB для зарядки гаджетів і ще низку покращень.