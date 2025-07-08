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Затримки в понад 8 годин: як курсують потяги на тлі негоди

Київ • УНН

 • 597 перегляди

Станом на ранок 8 липня Укрзалізниця оновила список потягів, що затримуються через негоду, зокрема рейс №749/750 Відень-Київ затримається на вісім годин. Штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині спричинили зміни у графіках пасажирських поїздів.

Затримки в понад 8 годин: як курсують потяги на тлі негоди

Станом на ранок, 8 липня, Укрзалізниця оновила список потягів, які затримуються через негоду. Зокрема рейс, №749/750 Відень-Київ затримається на вісім годин, повідомляє УНН з посиланням на сайт залізничного перевізника.

Деталі

Угорська та словацька залізниці попереджають, що штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині спричинили низку змін у графіках пасажирських поїздів цієї ночі.

Зазначається, що час затримки і відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн. При цьому оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині.

Укрзалізниця оприлюднила графік затримки потягів станом на 8:00 8 липня:

  • №749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+8:00);
    • №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+3:13);
      • №81/82 Чоп-Київ-Пас. (+2:59);
        • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+2:55);
          • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+1:36);
            • №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+1:03);
              • №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:32);
                • №27/28 Київ-Пас.-Чоп (+0:23);
                  • №749/750 Чоп-Київ-Пас. (+0:23);
                    • №779/780 Суми-Київ-Пас. (+0:22);
                      • №705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:21);
                        • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:13);
                          • №103/104 Краматорськ-Львів (+0:13);
                            • №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:12);
                              • №711/712 Київ-Пас.-Краматорськ (+0:09);
                                • №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:08);
                                  • №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:06);
                                    • №37/38 Мукачево-Одеса-Головна (+0:06);
                                      • №71/72 Павлоград-1-Львів (+0:04);
                                        • №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04);
                                          • №85/86 Запоріжжя-1-Львів (+0:04).

                                            Доповнення

                                            Від 11 липня Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів - Тернопіль - Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Після ремонту він отримав індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками USB для зарядки гаджетів і ще низку покращень.

                                            Павло Зінченко

                                            Павло Зінченко

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                                            Brent Oil
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