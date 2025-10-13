Решение окончательное: премьер Молдовы неожиданно объявил о своей отставке

Глава кабинета министров Молдовы Дорин Речан объявил, что не будет продолжать занимать должность руководителя правительства страны после победы своей партии на недавних парламентских выборах.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что его мандат закончится "одновременно с мандатом этого правительства", объявив о своем уходе с поста главы правительства страны. На пресс-конференции в Кишиневе Речан поблагодарил проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС) за доверие и в то же время отметил, что принятое им решение об отставке является окончательным.

Я благодарю PAS за доверие и мандат возглавлять правительство Республики Молдова в этот сложный период (…). Этап, которого сегодня достигла Республика Молдова, является заслугой каждого должностного лица, которое решило честно выполнять свою работу. Я был удостоен доверия PAS, но мое решение другое… Мой мандат заканчивается с истечением срока полномочий действующего правительства (…)