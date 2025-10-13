Решение окончательное: премьер Молдовы неожиданно объявил о своей отставке

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 494 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2294 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7390 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10626 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14106 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11414 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13264 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17843 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25826 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24722 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.6м/с
64%
750мм
Популярные новости
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах13 октября, 04:29 • 19266 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 48097 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 10357 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 19413 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 16327 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 4470 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 14115 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 25829 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 24725 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 30407 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Елена Соседка
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Израиль
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 680 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 41589 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 73290 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 76281 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 77113 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101
Лекарственные средства
Facebook

Решение окончательное: премьер Молдовы неожиданно объявил о своей отставке

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил о своей отставке, заявив, что его мандат истекает одновременно с мандатом текущего правительства. Это решение было принято после победы его партии на недавних парламентских выборах.

Решение окончательное: премьер Молдовы неожиданно объявил о своей отставке

Глава кабинета министров Молдовы Дорин Речан объявил, что не будет продолжать занимать должность руководителя правительства страны после победы своей партии на недавних парламентских выборах.

Передает УНН со ссылкой на Digi 24.

Подробности

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что его мандат закончится "одновременно с мандатом этого правительства", объявив о своем уходе с поста главы правительства страны. На пресс-конференции в Кишиневе Речан поблагодарил проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС) за доверие и в то же время отметил, что принятое им решение об отставке является окончательным.

Я благодарю PAS за доверие и мандат возглавлять правительство Республики Молдова в этот сложный период (…). Этап, которого сегодня достигла Республика Молдова, является заслугой каждого должностного лица, которое решило честно выполнять свою работу. Я был удостоен доверия PAS, но мое решение другое… Мой мандат заканчивается с истечением срока полномочий действующего правительства (…)

- заявил Дорин Речан.

Президент Майя Санду сразу же поблагодарила Речана за его усилия и достижения. "Спасибо, Дорин, что был рядом с нами в эти сложные годы", – написала Санду в Facebook.

Напомним

ЦИК Молдовы сообщила, что досрочные парламентские выборы признаны состоявшимися, явка превысила 33,33%. Участие в голосовании приняли более 1,1 миллиона граждан, что составляет 37,5%.

В сентябре УНН сообщал, что масштабные дезинформационные кампании, поддерживаемые кремлем, уже формировали напряженную ситуацию в Молдове. Проевропейской президенту Майе Санду было не просто удержаться у власти.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Кишинёв
Майя Санду
Молдова