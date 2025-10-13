Решение окончательное: премьер Молдовы неожиданно объявил о своей отставке
Киев • УНН
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил о своей отставке, заявив, что его мандат истекает одновременно с мандатом текущего правительства. Это решение было принято после победы его партии на недавних парламентских выборах.
Глава кабинета министров Молдовы Дорин Речан объявил, что не будет продолжать занимать должность руководителя правительства страны после победы своей партии на недавних парламентских выборах.
Передает УНН со ссылкой на Digi 24.
Подробности
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что его мандат закончится "одновременно с мандатом этого правительства", объявив о своем уходе с поста главы правительства страны. На пресс-конференции в Кишиневе Речан поблагодарил проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС) за доверие и в то же время отметил, что принятое им решение об отставке является окончательным.
Я благодарю PAS за доверие и мандат возглавлять правительство Республики Молдова в этот сложный период (…). Этап, которого сегодня достигла Республика Молдова, является заслугой каждого должностного лица, которое решило честно выполнять свою работу. Я был удостоен доверия PAS, но мое решение другое… Мой мандат заканчивается с истечением срока полномочий действующего правительства (…)
Президент Майя Санду сразу же поблагодарила Речана за его усилия и достижения. "Спасибо, Дорин, что был рядом с нами в эти сложные годы", – написала Санду в Facebook.
Напомним
ЦИК Молдовы сообщила, что досрочные парламентские выборы признаны состоявшимися, явка превысила 33,33%. Участие в голосовании приняли более 1,1 миллиона граждан, что составляет 37,5%.
В сентябре УНН сообщал, что масштабные дезинформационные кампании, поддерживаемые кремлем, уже формировали напряженную ситуацию в Молдове. Проевропейской президенту Майе Санду было не просто удержаться у власти.