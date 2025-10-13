Рішення остаточне: прем'єр Молдови несподівано оголосив про свою відставку

Глава кабінету міністрів Молдови Дорін Речан оголосив, що не продовжуватиме обіймати посаду керівника уряду країни після перемоги своєї партії на нещодавніх парламентських виборах.

Передає УНН із посиланням на Digi 24.

Деталі

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив, що його мандат закінчиться "одночасно з мандатом цього уряду", оголосивши про свій відхід з посади глави уряду країни. На прес-конференції в Кишиневі, Речан подякував проєвропейській Партії дій та солідарності (ПАС) за довіру та водночас зазначив, що прийняте ним рішення про відставку є остаточним.

Я дякую PAS за довіру та мандат очолювати уряд Республіки Молдова в цей складний період (…). Етап, якого сьогодні досягла Республіка Молдова, є заслугою кожного посадовця, який обрав чесно виконувати свою роботу. Я був удостоєний довіри PAS, але моє рішення інше… Мій мандат закінчується із закінченням терміну повноважень чинного уряду (…) - заявив Дорін Речан.

Президентка Майя Санду одразу ж подякувала Речану за його зусилля та досягнення. "Дякую, Доріне, що був поруч з нами в ці складні роки", – написала Санду у Facebook.

Нагадаємо

ЦВК Молдови повідомила, що дострокові парламентські вибори визнані такими, що відбулися, явка перевищила 33,33%. Участь у голосуванні взяли понад 1,1 мільйона громадян, що становить 37,5%.

У вересні УНН повідомляв, що масштабні дезінформаційні кампанії, підтримувані кремлем, вже формували напружену ситуацію у Молдові. Проєвропейській президентці Майї Санду було не просто втриматися при владі.