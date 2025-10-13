Рішення остаточне: прем'єр Молдови несподівано оголосив про свою відставку

$41.600.10
48.110.10
ukenru
14:34 • 468 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1562 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3628 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8528 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11157 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14876 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11566 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13370 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26142 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 25006 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.6м/с
64%
750мм
Популярнi новини
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 48594 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм13 жовтня, 06:07 • 15040 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 10804 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 19868 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 16788 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 5496 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 14868 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 26135 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 25000 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 30673 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 244 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 1374 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 41953 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 73642 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 76619 перегляди
Актуальне
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

Рішення остаточне: прем'єр Молдови несподівано оголосив про свою відставку

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив про свою відставку, заявивши, що його мандат закінчується одночасно з мандатом поточного уряду. Це рішення було прийнято після перемоги його партії на нещодавніх парламентських виборах.

Рішення остаточне: прем'єр Молдови несподівано оголосив про свою відставку

Глава кабінету міністрів Молдови Дорін Речан оголосив, що не продовжуватиме обіймати посаду керівника уряду країни після перемоги своєї партії на нещодавніх парламентських виборах.

Передає УНН із посиланням на Digi 24.

Деталі

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив, що його мандат закінчиться "одночасно з мандатом цього уряду", оголосивши про свій відхід з посади глави уряду країни. На прес-конференції в Кишиневі, Речан подякував проєвропейській Партії дій та солідарності (ПАС) за довіру та водночас зазначив, що прийняте ним рішення про відставку є остаточним.

Я дякую PAS за довіру та мандат очолювати уряд Республіки Молдова в цей складний період (…). Етап, якого сьогодні досягла Республіка Молдова, є заслугою кожного посадовця, який обрав чесно виконувати свою роботу. Я був удостоєний довіри PAS, але моє рішення інше… Мій мандат закінчується із закінченням терміну повноважень чинного уряду (…)

- заявив Дорін Речан.

Президентка Майя Санду одразу ж подякувала Речану за його зусилля та досягнення. "Дякую, Доріне, що був поруч з нами в ці складні роки", – написала Санду у Facebook.

Нагадаємо

ЦВК Молдови повідомила, що дострокові парламентські вибори визнані такими, що відбулися, явка перевищила 33,33%. Участь у голосуванні взяли понад 1,1 мільйона громадян, що становить 37,5%.

У вересні УНН повідомляв, що масштабні дезінформаційні кампанії, підтримувані кремлем, вже формували напружену ситуацію у Молдові. Проєвропейській президентці Майї Санду було не просто втриматися при владі.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Кишинів
Мая Санду
Молдова