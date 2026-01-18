$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 4458 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 6576 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
08:25 • 11972 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 35845 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 60984 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 36340 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 46569 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 52767 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 42959 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 66984 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 10563 просмотра
Бунт в тюрьмах Гватемалы: заключенные захватили 46 заложников18 января, 04:18 • 7308 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto18 января, 04:30 • 14383 просмотра
Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов ТрампаPhoto18 января, 05:11 • 7766 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters08:29 • 12873 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 31965 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 66986 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 38848 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 70328 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 99693 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Рафаэль Гросси
Владимир Зеленский
Владимир Вернадский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 10572 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 24601 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 21967 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 19977 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 19402 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января

Киев • УНН

 • 6620 просмотра

Астролог Ксения Базиленко рассказала, что предпоследняя неделя января 2026 года станет одной из самых интересных и нестандартных в году. Этот период принесет значительные изменения в политической и социальной сферах, а также новые возможности для финансов и личной жизни.

Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
Фото: pixabay

В январе мы уже наблюдали серьезные события, связанные со старыми режимами, авторитарными структурами и кризисом устаревших моделей управления. Следующая неделя обещает быть одной из самых интересных и нестандартных недель всего года. Подробнее о том, что подготовила для Украины предпоследняя неделя января 2026 года специально для читателей УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

Детали

Как отметила Базиленко, первые недели января 2026 года прошли под мощным влиянием стеллиума планет в знаке Козерога.

Козерог - это символ системы, иерархии, старой власти, жестких правил и строгих ограничений, а потому этот период проявился не только на личном уровне, но и очень ярко на политической и социальной арене

- отметила Базиленко.

Январь 2026: месяц жесткой системы и исторических сдвигов

В этом месяце мы уже наблюдали серьезные события, связанные со старыми режимами, авторитарными структурами и кризисом устаревших моделей управления. Козерог, управляемый Сатурном, буквально "замораживал" процессы:

  • отношения между людьми;
    • политические диалоги;
      • решения, которые долго не могли сдвинуться с места.

        Это был напряженный, но необходимый этап - период финального осознания того, что старая система больше не работает

        - добавляет Базиленко. 

        Почему неделя 18–25 января является уникальной

        Она подчеркнула, что следующая неделя будет одной из самых интересных и нестандартных недель всего года, а ее уникальность заключается сразу в нескольких ключевых моментах.

        18 января 2026 года произошло мощное Новолуние, которое совпало с парадом и стеллиумом планет. Именно с этого момента начинается новый энергетический цикл, который переводит нас из состояния жесткого контроля в состояние свободы, движения и осознанного выбора.

        В течение недели в стеллиуме задействованы: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс и Плутон. Этот стеллиум постепенно переходит в знак Водолея, где уже находятся Венера и Плутон.

        Хронология перехода:

        • во вторник в Водолей входит Солнце;
          • в среду присоединяется Меркурий;
            • в пятницу - Марс.

              Это означает радикальное изменение качества времени.

              Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15.01.26, 10:08 • 107060 просмотров

              Переход в Водолей: новая эпоха, новые правила

              Астролог отмечает, что Водолей - это знак будущего, свободы, новейших систем, технологий и коллективного сознания. Именно поэтому переход стеллиума в Водолей символизирует:

              • разрушение устаревших моделей;
                • формирование новых политических и социальных форматов;
                  • появление новых лидеров;
                    • активизацию технологических прорывов;
                      • рост роли сообществ, команд и коллективов.

                        В этот период особенно важно опираться не на одиночную борьбу, а на взаимодействие с единомышленниками.

                        Финансы, любовь и новые возможности

                        В начале недели Венера формирует точное соединение с Плутоном в Водолее. Это один из самых сильных аспектов для финансовой и ценностной сферы.

                        Возможные проявления:

                        • создание новых финансовых структур;
                          • появление альтернативных валют и финансовых альянсов;
                            • новые экономические модели, особенно в сфере IT и технологий;
                              • благоприятные условия для развития собственного бизнеса.

                                В то же время это и дни фатальной любви - период, когда могут происходить судьбоносные знакомства, меняющие жизненный путь.

                                Сильный день недели - пятница, 23 января

                                23 января - кульминационный и очень позитивный день недели. В этот день Луна образует точное соединение с Сатурном и Нептуном и гармоничные аспекты ко всему стеллиуму и Урану. Это значительно усиливает конфигурацию "Парус", которая работает всю неделю - говорит Базиленко.

                                Рекомендации дня:

                                • женщинам - уход за собой, красота, косметологические процедуры;
                                  • принятие важных решений;
                                    • запуск новых идей;
                                      • работа с видением будущего.

                                        Именно в этот день возможны позитивные переломные моменты даже на мировом уровне.

                                        В конце недели Марс начинает сближаться с Плутоном, и в начале следующей недели произойдет их точное соединение. Это может актуализировать военные и силовые вопросы, но важно: планеты находятся в дружественных градусах; аспекты в целом конструктивны, а потому наряду с напряжением появляется шанс на первые договоренности и новый формат мировых отношений.

                                        Для людей, которые празднуют день рождения с 18 по 25 января, начинается очень сильный и нестандартный личный год. Он будет насыщен событиями и трансформациями, но направление изменений можно определить только через индивидуальный гороскоп. Неделя 18–25 января 2026 года - один из самых мощных и позитивных переломных моментов года. Именно сейчас мы начинаем ощущать настоящие изменения, видеть свое будущее и открываться новым сценариям жизни. На глобальном уровне - это переход к новым форматам управления и мышления. На личном - призыв проснуться, обновить свои планы, идеи и смело двигаться вперед

                                        - подчеркнула Базиленко.

                                        Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков30.12.25, 17:27 • 86951 просмотр

                                        Овен

                                        Активируется тема будущего, планов и людей вокруг вас. Это прекрасное время для объединения с единомышленниками, участия в совместных проектах, новых знакомств. Вы можете получить поддержку именно там, где не ожидали. Не тяните все на себе - сейчас важно действовать вместе.

                                        Телец

                                        Неделя может принести много позитивных изменений, особенно в профессиональной сфере и жизненном направлении. Главное - не бояться нового. Если появляются необычные предложения или идеи, не отбрасывайте их сразу. Именно через выход из зоны комфорта вы сможете выйти на новый уровень.

                                        Близнецы

                                        Расширяется горизонт видения. Вы начинаете иначе смотреть на свою жизнь, цели и возможности. Хорошо учиться, планировать поездки, заниматься саморазвитием. Неделя вдохновляет и дает ощущение, что будущее может быть намного интереснее, чем казалось раньше.

                                        Рак

                                        Неделя глубоких внутренних трансформаций. Могут меняться ваши взгляды на финансы, близкие связи, доверие. Хорошо закрывать старые эмоциональные долги и отпускать то, что давно потеряло смысл. Через внутреннюю честность вы освобождаете место для нового.

                                        Лев

                                        В центре внимания - отношения. Это время, когда партнерства проходят проверку на искренность и равенство. Возможны как важные разговоры, так и новые знакомства с сильным потенциалом. Важно слышать не только себя, но и другую сторону. Через баланс приходит гармония.

                                        Дева

                                        Неделя благоприятна для наведения порядка в ежедневных делах и привычках. Маленькие изменения дадут большой эффект. Хорошо позаботиться о здоровье, режиме, эффективности. Если давно хотели что-то оптимизировать в своей жизни - сейчас самое время.

                                        Весы

                                        Пробуждается тема радости, творчества и любви. Неделя может подарить вдохновение, новые чувства или желание жить ярче. Позвольте себе больше удовольствия и легкости. Через радость вы притягиваете нужные события.

                                        Скорпион

                                        Фокус смещается на дом, семью и внутреннюю опору. Хорошо заниматься вопросами жилья, семейными делами, эмоциональной стабильностью. Неделя помогает найти ощущение безопасности и внутреннего спокойствия, если вы позволите себе остановиться и услышать себя.

                                        Стрелец

                                        Неделя активного общения, новостей и решений. Могут появляться важные идеи, контакты, договоренности. Слова сейчас имеют силу, поэтому говорите осознанно. Прекрасный период для обучения, переговоров и запуска новых информационных проектов.

                                        Козерог

                                        Для вас это неделя финансовых тем и переоценки ценностей. Могут появиться новые возможности заработка или идеи по развитию ресурсов. Важно по-новому посмотреть на свою ценность и не обесценивать собственные усилия. Новое отношение к деньгам открывает новые двери.

                                        Водолей

                                        Для вас начинается один из самых мощных периодов года. Вы в центре внимания, и мир будто подсвечивает именно вас. Хорошо заявлять о себе, начинать новые дела, менять имидж, стиль жизни, направление движения. Сейчас важно не сомневаться в собственной уникальности - именно она открывает двери. Неделя дает шанс начать новую главу жизни.

                                        Рыбы

                                        Неделя помогает вам тихо, но очень влиятельно менять свою жизнь к лучшему. Наибольшие результаты придут через порядок, структуру, организацию пространства и времени. Хорошо планировать, наводить порядок, закладывать долгосрочные основы. Через дисциплину и ответственность вы получаете неожиданно сильные позитивные изменения.

                                        Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января11.01.26, 11:33 • 76322 просмотра

                                        Павел Башинский

                                        Общество
                                        Недвижимость
                                        Техника
                                        Война в Украине
                                        Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января | УНН