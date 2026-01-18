Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января

Фото: pixabay

В январе мы уже наблюдали серьезные события, связанные со старыми режимами, авторитарными структурами и кризисом устаревших моделей управления. Следующая неделя обещает быть одной из самых интересных и нестандартных недель всего года. Подробнее о том, что подготовила для Украины предпоследняя неделя января 2026 года специально для читателей УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

Детали

Как отметила Базиленко, первые недели января 2026 года прошли под мощным влиянием стеллиума планет в знаке Козерога.

Козерог - это символ системы, иерархии, старой власти, жестких правил и строгих ограничений, а потому этот период проявился не только на личном уровне, но и очень ярко на политической и социальной арене - отметила Базиленко.

Январь 2026: месяц жесткой системы и исторических сдвигов

В этом месяце мы уже наблюдали серьезные события, связанные со старыми режимами, авторитарными структурами и кризисом устаревших моделей управления. Козерог, управляемый Сатурном, буквально "замораживал" процессы:

отношения между людьми;

политические диалоги;

решения, которые долго не могли сдвинуться с места.

Это был напряженный, но необходимый этап - период финального осознания того, что старая система больше не работает - добавляет Базиленко.

Почему неделя 18–25 января является уникальной

Она подчеркнула, что следующая неделя будет одной из самых интересных и нестандартных недель всего года, а ее уникальность заключается сразу в нескольких ключевых моментах.

18 января 2026 года произошло мощное Новолуние, которое совпало с парадом и стеллиумом планет. Именно с этого момента начинается новый энергетический цикл, который переводит нас из состояния жесткого контроля в состояние свободы, движения и осознанного выбора.

В течение недели в стеллиуме задействованы: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс и Плутон. Этот стеллиум постепенно переходит в знак Водолея, где уже находятся Венера и Плутон.

Хронология перехода:

во вторник в Водолей входит Солнце;

в среду присоединяется Меркурий;

в пятницу - Марс.

Это означает радикальное изменение качества времени.

Переход в Водолей: новая эпоха, новые правила

Астролог отмечает, что Водолей - это знак будущего, свободы, новейших систем, технологий и коллективного сознания. Именно поэтому переход стеллиума в Водолей символизирует:

разрушение устаревших моделей;

формирование новых политических и социальных форматов;

появление новых лидеров;

активизацию технологических прорывов;

рост роли сообществ, команд и коллективов.

В этот период особенно важно опираться не на одиночную борьбу, а на взаимодействие с единомышленниками.

Финансы, любовь и новые возможности

В начале недели Венера формирует точное соединение с Плутоном в Водолее. Это один из самых сильных аспектов для финансовой и ценностной сферы.

Возможные проявления:

создание новых финансовых структур;

появление альтернативных валют и финансовых альянсов;

новые экономические модели, особенно в сфере IT и технологий;

благоприятные условия для развития собственного бизнеса.

В то же время это и дни фатальной любви - период, когда могут происходить судьбоносные знакомства, меняющие жизненный путь.

Сильный день недели - пятница, 23 января

23 января - кульминационный и очень позитивный день недели. В этот день Луна образует точное соединение с Сатурном и Нептуном и гармоничные аспекты ко всему стеллиуму и Урану. Это значительно усиливает конфигурацию "Парус", которая работает всю неделю - говорит Базиленко.

Рекомендации дня:

женщинам - уход за собой, красота, косметологические процедуры;

принятие важных решений;

запуск новых идей;

работа с видением будущего.

Именно в этот день возможны позитивные переломные моменты даже на мировом уровне.

В конце недели Марс начинает сближаться с Плутоном, и в начале следующей недели произойдет их точное соединение. Это может актуализировать военные и силовые вопросы, но важно: планеты находятся в дружественных градусах; аспекты в целом конструктивны, а потому наряду с напряжением появляется шанс на первые договоренности и новый формат мировых отношений.

Для людей, которые празднуют день рождения с 18 по 25 января, начинается очень сильный и нестандартный личный год. Он будет насыщен событиями и трансформациями, но направление изменений можно определить только через индивидуальный гороскоп. Неделя 18–25 января 2026 года - один из самых мощных и позитивных переломных моментов года. Именно сейчас мы начинаем ощущать настоящие изменения, видеть свое будущее и открываться новым сценариям жизни. На глобальном уровне - это переход к новым форматам управления и мышления. На личном - призыв проснуться, обновить свои планы, идеи и смело двигаться вперед - подчеркнула Базиленко.

Овен

Активируется тема будущего, планов и людей вокруг вас. Это прекрасное время для объединения с единомышленниками, участия в совместных проектах, новых знакомств. Вы можете получить поддержку именно там, где не ожидали. Не тяните все на себе - сейчас важно действовать вместе.

Телец

Неделя может принести много позитивных изменений, особенно в профессиональной сфере и жизненном направлении. Главное - не бояться нового. Если появляются необычные предложения или идеи, не отбрасывайте их сразу. Именно через выход из зоны комфорта вы сможете выйти на новый уровень.

Близнецы

Расширяется горизонт видения. Вы начинаете иначе смотреть на свою жизнь, цели и возможности. Хорошо учиться, планировать поездки, заниматься саморазвитием. Неделя вдохновляет и дает ощущение, что будущее может быть намного интереснее, чем казалось раньше.

Рак

Неделя глубоких внутренних трансформаций. Могут меняться ваши взгляды на финансы, близкие связи, доверие. Хорошо закрывать старые эмоциональные долги и отпускать то, что давно потеряло смысл. Через внутреннюю честность вы освобождаете место для нового.

Лев

В центре внимания - отношения. Это время, когда партнерства проходят проверку на искренность и равенство. Возможны как важные разговоры, так и новые знакомства с сильным потенциалом. Важно слышать не только себя, но и другую сторону. Через баланс приходит гармония.

Дева

Неделя благоприятна для наведения порядка в ежедневных делах и привычках. Маленькие изменения дадут большой эффект. Хорошо позаботиться о здоровье, режиме, эффективности. Если давно хотели что-то оптимизировать в своей жизни - сейчас самое время.

Весы

Пробуждается тема радости, творчества и любви. Неделя может подарить вдохновение, новые чувства или желание жить ярче. Позвольте себе больше удовольствия и легкости. Через радость вы притягиваете нужные события.

Скорпион

Фокус смещается на дом, семью и внутреннюю опору. Хорошо заниматься вопросами жилья, семейными делами, эмоциональной стабильностью. Неделя помогает найти ощущение безопасности и внутреннего спокойствия, если вы позволите себе остановиться и услышать себя.

Стрелец

Неделя активного общения, новостей и решений. Могут появляться важные идеи, контакты, договоренности. Слова сейчас имеют силу, поэтому говорите осознанно. Прекрасный период для обучения, переговоров и запуска новых информационных проектов.

Козерог

Для вас это неделя финансовых тем и переоценки ценностей. Могут появиться новые возможности заработка или идеи по развитию ресурсов. Важно по-новому посмотреть на свою ценность и не обесценивать собственные усилия. Новое отношение к деньгам открывает новые двери.

Водолей

Для вас начинается один из самых мощных периодов года. Вы в центре внимания, и мир будто подсвечивает именно вас. Хорошо заявлять о себе, начинать новые дела, менять имидж, стиль жизни, направление движения. Сейчас важно не сомневаться в собственной уникальности - именно она открывает двери. Неделя дает шанс начать новую главу жизни.

Рыбы

Неделя помогает вам тихо, но очень влиятельно менять свою жизнь к лучшему. Наибольшие результаты придут через порядок, структуру, организацию пространства и времени. Хорошо планировать, наводить порядок, закладывать долгосрочные основы. Через дисциплину и ответственность вы получаете неожиданно сильные позитивные изменения.

