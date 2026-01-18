Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня

Фото: pixabay

У січні ми вже спостерігали серйозні події, пов’язані зі старими режимами, авторитарними структурами та кризою застарілих моделей управління. Наступний тиждень обіцяє бути одним із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року. Детальніше про те, що підготував для України передостанній тиждень січня 2026 рік спеціально для читачів УНН розповіла астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

Як зазначила Базиленко, перші тижні січня 2026 року пройшли під потужним впливом стелліуму планет у знаку Козерога.

Козеріг - це символ системи, ієрархії, старої влади, жорстких правил і суворих обмежень, а тому цей період проявився не лише на особистому рівні, а й дуже яскраво на політичній та соціальній арені - зазначила Базиленко.

Січень 2026: місяць жорсткої системи та історичних зрушень

Цього місяця ми вже спостерігали серйозні події, пов’язані зі старими режимами, авторитарними структурами та кризою застарілих моделей управління. Козеріг, керований Сатурном, буквально "заморожував" процеси:

стосунки між людьми;

політичні діалоги;

рішення, які довго не могли зрушити з місця.

Це був напружений, але необхідний етап - період фінального усвідомлення того, що стара система більше не працює - додає Базиленко.

Чому тиждень 18–25 січня є унікальним

Вона наголосила, що наступний тиждень буде один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року, а його унікальність полягає одразу в кількох ключових моментах.

18 січня 2026 року відбулося потужне Новолуння, яке збіглося з парадом і стелліумом планет. Саме з цього моменту починається новий енергетичний цикл, який переводить нас зі стану жорсткого контролю у стан свободи, руху та усвідомленого вибору.

Впродовж тижня у стелліумі задіяні: Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс і Плутон. Цей стелліум поступово переходить у знак Водолія, де вже перебувають Венера та Плутон.

Хронологія переходу:

у вівторок у Водолій входить Сонце;

у середу доєднується Меркурій;

у п’ятницю - Марс.

Це означає радикальну зміну якості часу.

Перехід у Водолій: нова епоха, нові правила

Астролог зазначає, що Водолій - це знак майбутнього, свободи, новітніх систем, технологій і колективної свідомості. Саме тому перехід стелліуму у Водолій символізує:

руйнування застарілих моделей;

формування нових політичних та соціальних форматів;

появу нових лідерів;

активізацію технологічних проривів;

зростання ролі спільнот, команд і колективів.

У цей період особливо важливо опиратися не на одиночну боротьбу, а на взаємодію з однодумцями.

Фінанси, любов і нові можливості

На початку тижня Венера формує точне з’єднання з Плутоном у Водолії. Це один із найсильніших аспектів для фінансової та ціннісної сфери.

Можливі прояви:

створення нових фінансових структур;

поява альтернативних валют і фінансових альянсів;

нові економічні моделі, особливо у сфері IT та технологій;

сприятливі умови для розвитку власного бізнесу.

Водночас це й дні фатальної любові - період, коли можуть відбуватися доленосні знайомства, що змінюють життєвий шлях.

Сильний день тижня - п’ятниця, 23 січня

23 січня - кульмінаційний і дуже позитивний день тижня. У цей день Місяць утворює точне з’єднання з Сатурном і Нептуном та гармонійні аспекти до всього стелліуму і Урану. Це значно підсилює конфігурацію "Парус", яка працює весь тиждень - каже Базиленко.

Рекомендації дня:

жінкам - догляд за собою, краса, косметологічні процедури;

ухвалення важливих рішень;

запуск нових ідей;

робота з баченням майбутнього.

Саме цього дня можливі позитивні переломні моменти навіть на світовому рівні.

Наприкінці тижня Марс починає зближуватися з Плутоном, і на початку наступного тижня відбудеться їх точне з’єднання. Це може актуалізувати військові та силові питання, але важливо: планети перебувають у дружніх градусах; аспекти загалом конструктивні, а тому поряд із напругою з’являється шанс на перші домовленості та новий формат світових відносин.

Для людей, які святкують день народження з 18 по 25 січня, починається дуже сильний і нестандартний особистий рік. Він буде насиченим подіями та трансформаціями, але напрям змін можна визначити лише через індивідуальний гороскоп. Тиждень 18–25 січня 2026 року - один із найпотужніших і найпозитивніших переломних моментів року. Саме зараз ми починаємо відчувати справжні зміни, бачити своє майбутнє та відкриватися новим сценаріям життя. На глобальному рівні - це перехід до нових форматів управління і мислення. На особистому - заклик прокинутися, оновити свої плани, ідеї та сміливо рухатися вперед - наголосила Базиленко.

Овен

Активується тема майбутнього, планів і людей навколо вас. Це чудовий час для об’єднання з однодумцями, участі у спільних проєктах, нових знайомств. Ви можете отримати підтримку саме там, де не очікували. Не тягніть усе на собі - зараз важливо діяти разом.

Телець

Тиждень може принести багато позитивних змін, особливо у професійній сфері та життєвому напрямку. Головне - не боятися нового. Якщо з’являються незвичні пропозиції або ідеї, не відкидайте їх одразу. Саме через вихід із зони комфорту ви зможете вийти на новий рівень.

Близнюки

Розширюється горизонт бачення. Ви починаєте інакше дивитися на своє життя, цілі та можливості. Добре вчитися, планувати поїздки, займатися саморозвитком. Тиждень надихає і дає відчуття, що майбутнє може бути набагато цікавішим, ніж здавалося раніше.

Рак

Тиждень глибоких внутрішніх трансформацій. Можуть змінюватися ваші погляди на фінанси, близькі зв’язки, довіру. Добре закривати старі емоційні борги й відпускати те, що давно втратило сенс. Через внутрішню чесність ви звільняєте місце для нового.

Лев

У центрі уваги - стосунки. Це час, коли партнерства проходять перевірку на щирість і рівність. Можливі як важливі розмови, так і нові знайомства з сильним потенціалом. Важливо чути не лише себе, а й іншу сторону. Через баланс приходить гармонія.

Діва

Тиждень сприятливий для наведення порядку у щоденних справах і звичках. Маленькі зміни дадуть великий ефект. Добре подбати про здоров’я, режим, ефективність. Якщо давно хотіли щось оптимізувати у своєму житті - зараз саме час.

Терези

Прокидається тема радості, творчості й любові. Тиждень може подарувати натхнення, нові почуття або бажання жити яскравіше. Дозвольте собі більше задоволення і легкості. Через радість ви притягуєте потрібні події.

Скорпіон

Фокус зміщується на дім, сім’ю та внутрішню опору. Добре займатися питаннями житла, родинними справами, емоційною стабільністю. Тиждень допомагає знайти відчуття безпеки і внутрішнього спокою, якщо ви дозволите собі зупинитися і почути себе.

Стрілець

Тиждень активного спілкування, новин і рішень. Можуть з’являтися важливі ідеї, контакти, домовленості. Слова зараз мають силу, тому говоріть усвідомлено. Чудовий період для навчання, переговорів і запуску нових інформаційних проєктів.

Козеріг

Для вас це тиждень фінансових тем і переоцінки цінностей. Можуть з’явитися нові можливості заробітку або ідеї щодо розвитку ресурсів. Важливо по-новому подивитися на свою цінність і не знецінювати власні зусилля. Нове ставлення до грошей відкриває нові двері.

Водолій

Для вас починається один із найпотужніших періодів року. Ви в центрі уваги, і світ ніби підсвічує саме вас. Добре заявляти про себе, починати нові справи, міняти імідж, стиль життя, напрямок руху. Зараз важливо не сумніватися у власній унікальності - саме вона відкриває двері. Тиждень дає шанс почати нову главу життя.

Риби

Тиждень допомагає вам тихо, але дуже впливово змінювати своє життя на краще. Найбільші результати прийдуть через порядок, структуру, організацію простору та часу. Добре планувати, наводити лад, закладати довгострокові основи. Через дисципліну і відповідальність ви отримуєте несподівано сильні позитивні зміни.

