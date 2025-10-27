Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности

Бывшую народную депутатку Ирину Кормышкину, ее мужа и сына сняли с самолета в аэропорту Кишинева, детали инцидента стали известны собкору УНН в Молдове.

Детали

23 октября поступила информация, что Ирину Кормышкину задержали в аэропорту Кишинева, откуда она с семьей планировала лететь в Вену.

Однако, как стало известно, Кормышкину не задерживали, а всю семью сняли с самолета. Такое решение принял капитан после того, как муж Ирины Юрий Кормышкин некорректно отреагировал на замечание стюардессы о том, что нельзя разговаривать по телефону. Стюардесса пожаловалась капитану самолета, и тот после общения с Кормышкиными принял решение снять их с рейса.

Следует добавить, что Юрию Кормышкину в начале этого года НАБУ было объявлено подозрение в легализации средств в размере 20 млн грн. Тогда же ему была избрана мера пресечения в виде залога в размере 15 млн гривен и обязательства не отлучаться из Одесской и Николаевской областей. В марте 2025 года Кормышкин признал свою вину по делу о незаконном обогащении жены и пошел на сделку со следствием, получив 2 года испытательного срока и обязавшись перечислить 2 млн грн на нужды ВСУ. Испытательный срок может предусматривать обязательство не покидать страну.

Напомним

В октябре 2024 года тогда еще народному депутату Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия — Аллахвердиева) сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

ВАКС применил личное поручительство к Кормышкиной. Поручителями были определены Давид Арахамия и Виталий Ким.

В январе 2025 года Кормышкиной было сообщено о новом подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию.

Следствием установлено, что она в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором проживает, и земельных участках вблизи г. Одессы стоимостью более 17 млн грн, приобретенных за счет необоснованных активов.

В феврале Верховная Рада проголосовала за прекращение депутатских полномочий Ирины Кормышкиной.