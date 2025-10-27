Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці

Колишню народну депутатку Ірину Кормишкіну, її чоловіка та сина зняли з літака в аеропорту Кишинева, деталі інциденту стали відомі власкору УНН у Молдові.

Деталі

23 жовтня надійшла інформація що Ірину Кормишкіну затримали в аеропорту Кишинева, звідки вона з родиною планувала летіти до Відня.

Однак, як стало відомо, Кормишкіну не затримували, а всю родину зняли з літака. Таке рішення ухвалив капітан після того, як чоловік Ірини Юрій Кормишкін некоректно відреагував на зауваження стюардеси про те, що не можна розмовляти по телефону. Стюардеса поскаржилась капітану літака і той після спілкування з Кормишкіними ухвалив рішення зняти їх з рейсу.

Слід додати, що Юрію Кормишкіну на початку цього року НАБУ було оголошено підозру у легалізації коштів у розмірі 20 млн грн. Тоді ж йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 млн гривень та зобов’язання не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей. У березні 2025 року Кормишкін визнав свою провину у справі про незаконне збагачення дружини та пішов на угоду зі слідством, отримавши 2 роки іспитового терміну та зобов'язавшись перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ. Іспитовий термін може передбачати зобов’язання не залишати країну.

Нагадаємо

В жовтні 2024 року тоді ще народній депутатці Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище — Аллахвердієва) повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

ВАКС застосував особисту поруку до Кормишкіної. Поручителями було визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма.

В січні 2025 року Кормишкіній було повідомлено про нову підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

Слідством встановлено, що вона у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

У лютому Верховна Рада проголосувала за припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної.