Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 68 просмотра
Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 5196 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 48078 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 77397 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 80939 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 42922 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 52184 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 59745 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 48304 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Народный депутат Сергей Кузьминых зарегистрировал законопроекты №13657 и №13684, регулирующие маркетинговые отношения и деятельность аптек. Эксперты считают, что эти инициативы могут привести к закрытию значительного количества аптек и усилению проблем с доступностью лекарств.

Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?

Народный депутат Сергей Кузьминых, глава подкомитета по вопросам фармации, не останавливается в своих попытках "перекроить" правила фармрынка. На прошлой неделе он зарегистрировал законопроект о регулировании маркетинговых отношений между фармпроизводителями и аптеками. В пояснительной записке Кузьминых в очередной раз обвинил аптеки в завышении цен и предложил правительству определять предельные объемы маркетинговых выплат. Однако, по словам экспертов и представителей рынка, тезисы нардепа манипулятивны. Ведь более 70% стоимости лекарств формируют именно производители. Тогда как аптеки имеют лишь около пятой части в структуре цены, сообщает УНН.

Лилия Подоляк

Сергей Кузьминых
Лекарственные средства
Дарницкий район
Гривна
Верховная Рада
Украина