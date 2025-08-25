Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?

Народный депутат Сергей Кузьминых, глава подкомитета по вопросам фармации, не останавливается в своих попытках "перекроить" правила фармрынка. На прошлой неделе он зарегистрировал законопроект о регулировании маркетинговых отношений между фармпроизводителями и аптеками. В пояснительной записке Кузьминых в очередной раз обвинил аптеки в завышении цен и предложил правительству определять предельные объемы маркетинговых выплат. Однако, по словам экспертов и представителей рынка, тезисы нардепа манипулятивны. Ведь более 70% стоимости лекарств формируют именно производители. Тогда как аптеки имеют лишь около пятой части в структуре цены, сообщает УНН.

"Закон об аптеках от Кузьминых" – угроза для независимого бизнеса и пациента

Параллельно с регулированием маркетинговых платежей, Кузьминых анонсировал новый законопроект "Об аптеках", и уже даже зарегистрировал его в Верховной Раде. Согласно тексту "Проекта Закона об аптечной деятельности" №13684, инициатор Кузьминых угрожает рынку: ограничить право собственности на аптеки - не более четырех "в одни руки", обязать владельцев аптек иметь фармацевтическое образование и ограничить наименование товаров, которые могут продаваться в аптеках.

Фактически, если этот законопроект все-таки реализуется – это будет означать закрытие значительного количества аптек. И требование о наличии профильного образования у владельцев, и ограничение количества аптек "в одни руки" создают риск резкого сокращения налоговых поступлений в бюджет, уменьшения рабочих мест для фармацевтов и постепенный переход целого фармсектора на "дробление на ФОПы". Это в то время, когда Украина критически нуждается в каждой гривне.

Это не первый случай, когда Кузьминых готовит законопроекты, которые убивают целые отрасли фармсектора. Так было с законопроектом №4122 относительно БАДов: его нардеп готовил кулуарно в течение года, без участников рынка БАДов. О законопроекте рынок узнал только постфактум. Как отмечает глава ОО "Фармрада" Елена Прудникова, такие подходы к работе являются классическим проявлением лоббизма.

Лоббизм вместо реформы

Анализируя инициативы Сергея Кузьминых, которые в последнее время сконцентрированы именно на фармрынке, можно сделать вывод, что действия нардепа не имеют ничего общего с заботой о пациентах. Его публичная риторика раз за разом удивительным образом совпадает с официальными заявлениями фармацевтического гиганта "Дарница". А законодательные инициативы Кузьминых, похоже, играют "на руку" фармгиганту.

Более того, связь между нардепом и этой компанией прослеживается не впервые. В 2016-2018 годах благотворительный фонд братьев Кузьминых получил более 9,5 млн грн от "Благотворительного фонда семьи Загориев", владельцев "Дарницы". В это же время Кузьминых входил в комиссию Минздрава, которая принимала решения о прекращении или продлении действия регистрационных удостоверений на лекарственные средства. НАПК тогда официально заявляло о возможном конфликте интересов в действиях будущего нардепа.

Сегодня ситуация выглядит еще более вопиющей. В центре законодательных инициатив Кузьминых жесткое ограничение аптечного бизнеса или малых производителей и одновременное расширение возможностей фармгигантов.

В то же время реальный эффект от уже введенных "реформ" Кузьминых оказался противоположным обещанному. Запрет маркетинговых платежей, который он продвигает с прошлого декабря, и который фактически действует уже почти полгода (с 1 марта 2025 года), не снизил цены на лекарства, а лишь усилил проблемы доступности: аптеки закрывают мобильные аптечные пункты, которые были единственным источником лекарств для отдаленных и труднодоступных регионов, пациенты потеряли скидки и бонусные программы. Тем временем производители, по оценкам экспертов, начали зарабатывать на 500 млн грн больше ежемесячно.

Таким образом, инициативы Кузьминых каждый раз приводят к результатам, выгодным прежде всего крупным фармкомпаниям. Украинцы же не получают обещанного удешевления лекарств и наоборот рискуют потерять доступ к аптекам в некоторых регионах.

В 2016-2018 годах благотворительный фонд братьев Кузьминых получил более 9,5 млн грн от "Благотворительного фонда семьи Загориев", владельцев "Дарницы". В это же время Кузьминых входил в комиссию Минздрава, которая принимала решения о прекращении или продлении действия регистрационных удостоверений на лекарственные средства. НАПК тогда официально заявляло о возможном конфликте интересов в действиях будущего нардепа.

