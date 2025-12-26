Минус 840 солдат и 537 БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 декабря, 16:14 • 14808 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 53164 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 56332 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 70016 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 34992 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 26434 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 20109 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 65694 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 81929 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 35602 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
7.3м/с
79%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нардепы предлагают утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: зарегистрирован проект постановления25 декабря, 19:56 • 11762 просмотра
В России осудили антивоенного активиста и критика Путина - СМИ25 декабря, 20:06 • 4418 просмотра
Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины25 декабря, 20:32 • 4560 просмотра
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 3930 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно23:34 • 3956 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 53176 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 65697 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 48041 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 81934 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 66444 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Музыкант
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Чернигов
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 13718 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 17320 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 18427 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 21287 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 27581 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс
Дипломатка

Минус 840 солдат и 537 БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 6 просмотра

За сутки 25 декабря российские войска потеряли 840 солдат и 537 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.25 ориентировочно составляют 1202070 человек.

Минус 840 солдат и 537 БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За сутки 25 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат и 537 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1202070 (+840) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11459 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23804 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 35509 (+74)
          • РСЗО ‒ 1579 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1264 (+1)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 95334 (+537)
                    • крылатые ракеты ‒ 4107 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71454 (+180)
                            • специальная техника ‒ 4029 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.

                              ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны19.12.25, 14:21 • 3493 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина