Минус 840 солдат и 537 БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 25 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат и 537 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1202070 (+840) человек ликвидировано
- танков ‒ 11459 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23804 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 35509 (+74)
- РСЗО ‒ 1579 (+3)
- средства ПВО ‒ 1264 (+1)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 95334 (+537)
- крылатые ракеты ‒ 4107 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71454 (+180)
- специальная техника ‒ 4029 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.
