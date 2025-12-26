$42.150.05
25 грудня, 16:14 • 14805 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
25 грудня, 10:58 • 53148 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 09:42 • 56322 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 70003 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
25 грудня, 09:14 • 34985 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 26431 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 20103 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
24 грудня, 15:03 • 65689 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 81924 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35602 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Мінус 840 солдатів та 537 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 4 перегляди

За добу 25 грудня російські війська втратили 840 солдатів та 537 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.25 орієнтовно становлять 1202070 осіб.

Мінус 840 солдатів та 537 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

За добу 25 грудня російські війська втратили на війні з Україною 840 солдатів та 537 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1202070 (+840) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11459 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23804 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 35509 (+74)
          • РСЗВ ‒ 1579 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1264 (+1)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 95334 (+537)
                    • крилаті ракети ‒ 4107 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 71454 (+180)
                            • спеціальна техніка ‒ 4029 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.

                              Вадим Хлюдзинський

