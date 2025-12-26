Мінус 840 солдатів та 537 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 25 грудня російські війська втратили 840 солдатів та 537 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.25 орієнтовно становлять 1202070 осіб.
За добу 25 грудня російські війська втратили на війні з Україною 840 солдатів та 537 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1202070 (+840) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11459 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23804 (+3)
- артилерійських систем ‒ 35509 (+74)
- РСЗВ ‒ 1579 (+3)
- засоби ППО ‒ 1264 (+1)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 95334 (+537)
- крилаті ракети ‒ 4107 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 71454 (+180)
- спеціальна техніка ‒ 4029 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.
