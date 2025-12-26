$42.150.05
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Ламин Ямал, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе оценены в 200 миллионов евро каждый. Самый дорогой украинец, Илья Забарный, занимает 105-ю позицию со стоимостью 50 миллионов евро.

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Портал Transfermarkt обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира. Об этом сообщает УНН.

Детали

Статус самых дорогих футболистов планеты сейчас делят вингер "Барселоны" Ламин Ямал, форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, стоимость которых оценивается в 200 миллионов евро.

В топ-10 также вошли Джуд Беллингем ("Реал"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Педри ("Барселона"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Майкл Олисе ("Бавария"), Букайо Сака ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Федерико Вальверде ("Реал"), Деклан Райс ("Арсенал") и Александер Исак ("Ливерпуль").

Самым дорогим украинским футболистом стал защитник "ПСЖ" Илья Забарный. Его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро, и это 105-я позиция рейтинга.

Напомним

Вратарь сборной Украины по футболу Анатолий Трубин занял 5-е место в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES Football Observatory. Его стоимость оценивается в 45,2 млн евро.

Рейтинг футбольных клубов 2025: "Реал Мадрид" – самый дорогой клуб мира 05.05.25, 18:41 • 9772 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт