Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Киев • УНН
Портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Ламин Ямал, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе оценены в 200 миллионов евро каждый. Самый дорогой украинец, Илья Забарный, занимает 105-ю позицию со стоимостью 50 миллионов евро.
Детали
Статус самых дорогих футболистов планеты сейчас делят вингер "Барселоны" Ламин Ямал, форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, стоимость которых оценивается в 200 миллионов евро.
В топ-10 также вошли Джуд Беллингем ("Реал"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Педри ("Барселона"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Майкл Олисе ("Бавария"), Букайо Сака ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Федерико Вальверде ("Реал"), Деклан Райс ("Арсенал") и Александер Исак ("Ливерпуль").
Самым дорогим украинским футболистом стал защитник "ПСЖ" Илья Забарный. Его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро, и это 105-я позиция рейтинга.
Напомним
Вратарь сборной Украины по футболу Анатолий Трубин занял 5-е место в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES Football Observatory. Его стоимость оценивается в 45,2 млн евро.
