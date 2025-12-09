Українець Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих футбольних воротарів у світі

$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 10394 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 18706 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 19726 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 25493 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 25938 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 30003 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 37778 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 34765 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18543 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35424 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Популярнi новини
Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця8 грудня, 18:43 • 5084 перегляди
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto8 грудня, 20:46 • 5548 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 6124 перегляди
Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти8 грудня, 21:21 • 3600 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 6550 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 37778 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 34765 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35424 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 45486 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 78480 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 15076 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 45486 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 58534 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 68735 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 69449 перегляди
Українець Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих футбольних воротарів у світі

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін посів 5-те місце у рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES Football Observatory. Його вартість оцінюється у 45,2 млн євро.

Українець Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих футбольних воротарів у світі

Воротар футбольної збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін посів 5-те місце в оновленому рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES Football Observatory. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики оцінюють вартість Трубіна у 45,2 млн євро.

Найдорожчим у списку виявився воротар збірної Італії та англійського "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма (73,5 млн).

Другим у переліку найдорожчих став воротар англійського клубу "Брайтон енд Гоув Альбіон" та національної збірної Нідерландів Барт Вербрюгген (60,8 млн євро). Третє місце отримав голкіпер французького "ПСЖ" Люка Шевальє (59,8 млн євро).

Нагадаємо

У серпні український захисник Ілля Забарний переходить до французького клубу ПСЖ за 67 мільйонів євро.

Рейтинг футбольних клубів 2025: "Реал Мадрид" – найдорожчий клуб світу05.05.25, 18:41 • 9756 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт