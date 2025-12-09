Українець Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих футбольних воротарів у світі
Київ • УНН
Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін посів 5-те місце у рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES Football Observatory. Його вартість оцінюється у 45,2 млн євро.
Деталі
Аналітики оцінюють вартість Трубіна у 45,2 млн євро.
Найдорожчим у списку виявився воротар збірної Італії та англійського "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма (73,5 млн).
Другим у переліку найдорожчих став воротар англійського клубу "Брайтон енд Гоув Альбіон" та національної збірної Нідерландів Барт Вербрюгген (60,8 млн євро). Третє місце отримав голкіпер французького "ПСЖ" Люка Шевальє (59,8 млн євро).
Нагадаємо
У серпні український захисник Ілля Забарний переходить до французького клубу ПСЖ за 67 мільйонів євро.
